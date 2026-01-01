Estepona - Sol Marbella Atalaya Park ab Malaga
Estepona - Sol Marbella Atalaya Park ab Malaga
Preis auf Anfrage
Highlights:
- Legendäres Hotel für Fussballmannschaften
- TOP-Rasenfussballplatz zu Fuss erreichbar
- Sehr gute Ausgangsmöglichkeiten in Marbella/Puerto Banus
5 Tage / 4 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag So reisen Sie
Swiss fliegt Sie in 2,5 Stunden von Zürich direkt nach Malaga. Als Alternative bieten wir Ihnen Flüge mit Easy Jet ab Basel an. Sie werden mit dem eigenen Teambus direkt ins Hotel chauffiert (ca. 50min Fahrzeit).
Flughafentransfers
- 4 bzw. 7 Übernachtungen
- Vollpension
- Massage- / Materialraum
- Trainingsmaterial, auch Bälle möglich
- Täglich 2 Trainingseinheiten (TE)
- Trinkwasser zu den Trainings
- Täglich 1x Wäscheservice
- Benützung Theorieraum
- Benützung Fitness
- Benützung Wellness-Anlage
- Benützung Hallenbad
- Organisation Freundschaftsspiel inkl. Schiedsrichterkosten (ersetzt eine TE)
- knecht sportreisen Betreuung
- Preiskorrektur bei weniger als 20 Personen!
Preise
5 Tage / 4 Nächte Preis auf Anfrage