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Estepona - Sol Marbella Atalaya Park ab Malaga

Das Sol Marbella Estepona Atalaya Park Hotel ist der Pelé unter den Trainingsstätten in Südspanien. Sympathisch und spielfreudig bis zum Abpfiff. Nicht umsonst bereitete Berti Vogts seine nigerianische Nationalmannschaft hier auf sämtliche Weltmeisterschaften und Afrika Cups vor. Das beständig gute Wetter und die top Platzverhältnisse locken Jahr für Jahr auch spanische Erstligisten an. Genauso erstklassig wie der Fussballplatz ist auch die Lage. Das Haus liegt direkt am Strand und das belebte Städtchen Puerto Banus ist nur zehn Minuten mit dem Bus entfernt.
Estepona - Sol Marbella Atalaya Park ab Malaga
Preis auf Anfrage
Highlights:
- Legendäres Hotel für Fussballmannschaften
- TOP-Rasenfussballplatz zu Fuss erreichbar
- Sehr gute Ausgangsmöglichkeiten in Marbella/Puerto Banus
Icon calendar 5 Tage / 4 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag So reisen Sie

Swiss fliegt Sie in 2,5 Stunden von Zürich direkt nach Malaga. Als Alternative bieten wir Ihnen Flüge mit Easy Jet ab Basel an. Sie werden mit dem eigenen Teambus direkt ins Hotel chauffiert (ca. 50min Fahrzeit).

Flughafentransfers
  • 4 bzw. 7 Übernachtungen
  • Vollpension
  • Massage- / Materialraum
  • Trainingsmaterial, auch Bälle möglich
  • Täglich 2 Trainingseinheiten (TE)
  • Trinkwasser zu den Trainings
  • Täglich 1x Wäscheservice
  • Benützung Theorieraum
  • Benützung Fitness
  • Benützung Wellness-Anlage
  • Benützung Hallenbad
  • Organisation Freundschaftsspiel inkl. Schiedsrichterkosten (ersetzt eine TE)
  • knecht sportreisen Betreuung
  • Preiskorrektur bei weniger als 20 Personen!

Preise
5 Tage / 4 Nächte Preis auf Anfrage

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