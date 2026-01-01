Malaga - Torremolinos - Hotel Sol Principe ab zürich
Malaga - Torremolinos - Hotel Sol Principe ab zürich
Preis auf Anfrage
ab/bis zürich
Highlights:
- TOP Trainingsbedingungen
- Stadion Ciudad de Malaga
5 Tage / 4 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag So reisen Sie (F, M, A)
SWISS fliegt Sie in 2,5 Stunden von Zürich direkt nach Malaga. Als Alternative bieten wir Ihnen Flüge mit Easy Jet ab Basel an. Sie werden mit dem eigenen Teambus direkt ins Hotel chauffiert (ca. 10min Fahrzeit).
5 Tage / 4 Nächte
- Flughafentransfers im eigenen Mannschaftsbus bei An- und Rückreise
- Vollpension, Buffet
- Mineralwasser und Säfte zu den Mahlzeiten
- Täglicher Wäscheservice
- Trainingsmaterial (inkl. Bälle falls gewünscht)
- Separater Massage- und Materialraum
- Theorieraum zur Benützung
- Täglich bis 2x Training auf TOP Naturrasen Platz im Stadion
- Fixierte Trainingszeiten nach Verfügbarkeit
- Transfer zum Training und retour im eigenen Teambus, ca. 7 Minuten
- Wasser zu den Trainingseinheiten
- 1 Freundschaftsspiel inkl. Organisation und Schiedsrichterkosten
- Benützung Hotelanlage
- Lokale TOP knecht sportreisen Betreuung
Preise
5 Tage / 4 Nächte Preis auf Anfrage