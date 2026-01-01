Malaga - Torremolinos - Hotel Sol Principe ab zürich

Wer im Trainingslager noch schnell die letzten Verträge unter Dach und Fach bringen möchte, findet dafür im Hotel Sol Principe auf jeden Fall die passenden Räumlichkeiten. Das Vier-Sterne-Hotel verfügt über mehrere Konferenzräume und ein Business-Center. Ob nach knallharten Verhandlungen, anstrengenden Einheiten im hauseigenen Gym oder die Regeneration.. Dafür sorgen ein beeindruckendes Spa mit Thermalbereich, Jacuzzi, Sauna und Dampfbad sowie zwei Pools. Ansonsten überzeugt das vor kurzem renovierte Hotel Sol Principe vor allem auch seinem Stil im modernen Design.