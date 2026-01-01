Knecht Reisegruppe Gütesiegel
trainingslager Reisen Gütesiegel
trainingslagerreisen

Malaga - Torremolinos - Hotel Sol Principe ab zürich

Wer im Trainingslager noch schnell die letzten Verträge unter Dach und Fach bringen möchte, findet dafür im Hotel Sol Principe auf jeden Fall die passenden Räumlichkeiten. Das Vier-Sterne-Hotel verfügt über mehrere Konferenzräume und ein Business-Center. Ob nach knallharten Verhandlungen, anstrengenden Einheiten im hauseigenen Gym oder die Regeneration.. Dafür sorgen ein beeindruckendes Spa mit Thermalbereich, Jacuzzi, Sauna und Dampfbad sowie zwei Pools. Ansonsten überzeugt das vor kurzem renovierte Hotel Sol Principe vor allem auch seinem Stil im modernen Design.
Malaga - Torremolinos - Hotel Sol Principe ab zürich
Preis auf Anfrage
ab/bis zürich
Highlights:
- TOP Trainingsbedingungen
- Stadion Ciudad de Malaga
Icon calendar 5 Tage / 4 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag So reisen Sie (F, M, A)

SWISS fliegt Sie in 2,5 Stunden von Zürich direkt nach Malaga. Als Alternative bieten wir Ihnen Flüge mit Easy Jet ab Basel an. Sie werden mit dem eigenen Teambus direkt ins Hotel chauffiert (ca. 10min Fahrzeit).

5 Tage / 4 Nächte
  • Flughafentransfers im eigenen Mannschaftsbus bei An- und Rückreise
  • Vollpension, Buffet
  • Mineralwasser und Säfte zu den Mahlzeiten
  • Täglicher Wäscheservice
  • Trainingsmaterial (inkl. Bälle falls gewünscht)
  • Separater Massage- und Materialraum
  • Theorieraum zur Benützung
  • Täglich bis 2x Training auf TOP Naturrasen Platz im Stadion
  • Fixierte Trainingszeiten nach Verfügbarkeit
  • Transfer zum Training und retour im eigenen Teambus, ca. 7 Minuten
  • Wasser zu den Trainingseinheiten
  • 1 Freundschaftsspiel inkl. Organisation und Schiedsrichterkosten
  • Benützung Hotelanlage
  • Lokale TOP knecht sportreisen Betreuung

Preise
5 Tage / 4 Nächte Preis auf Anfrage

Ähnliche Reisen