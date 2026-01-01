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Playa del Ingles - Hotel Beverly Park ab Gran Canaria

Kein Schnickschnack, dafür hervorragende Trainingsmöglichkeiten. Auf den Naturrasenplatz Las Burras kommt es an, alles andere ist unwichtig. Der Platz ist top und bietet alles, was eine Trainingsgruppe braucht. Das Gelände ist nur wenige Gehminuten vom Hotel entfernt und somit äusserst praktisch für Mannschaften in der Vorbereitung. Ruhe und Erholung dürfen natürlich dennoch nicht fehlen – werden sie auch nicht! Der Strand liegt direkt vor der Tür, insgesamt zieren fünf Pools die schicke Hotelanlage, zwei Jacuzzis und eine Sauna runden das Regenerationsangebot ab. Was will man mehr?
Playa del Ingles - Hotel Beverly Park ab Gran Canaria
Preis auf Anfrage
Highlights:
- TOP Naturrasenplatz Las Burras
- Optimale Trainingsbedingungen
- Direkt am Strand
Icon calendar 5 Tage / 4 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag So reisen Sie

Sie reisen mit Swiss direkt ab Zürich. Wir verfügen über günstige Flugkontingente an auserwählten Daten!

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  • Flughafentransfers
  • 4 bzw. 7 Übernachtungen
  • Vollpension
  • Mineralwasser zu den Mahlzeiten
  • Massage- / Materialraum
  • Trinkwasser zu den Trainings
  • Täglich 1x Wäscheservice
  • Täglich 1 Trainingseinheit à 90 Minuten
  • Organisation Freundschaftsspiel inkl. Schiedsrichterkosten (ersetzt eine TE)
  • knecht sportreisen Betreuung
Preiskorrektur bei weniger als 20 Personen
  • Trainingsmaterial inkl. Bälle kann bei Bedarf dazu gemietet werden

Preise
5 Tage / 4 Nächte Preis auf Anfrage

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