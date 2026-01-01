Playa del Ingles - Hotel Beverly Park ab Gran Canaria
Playa del Ingles - Hotel Beverly Park ab Gran Canaria
Preis auf Anfrage
Highlights:
- TOP Naturrasenplatz Las Burras
- Optimale Trainingsbedingungen
- Direkt am Strand
5 Tage / 4 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag So reisen Sie
Sie reisen mit Swiss direkt ab Zürich. Wir verfügen über günstige Flugkontingente an auserwählten Daten!
0
- Flughafentransfers
- 4 bzw. 7 Übernachtungen
- Vollpension
- Mineralwasser zu den Mahlzeiten
- Massage- / Materialraum
- Trinkwasser zu den Trainings
- Täglich 1x Wäscheservice
- Täglich 1 Trainingseinheit à 90 Minuten
- Organisation Freundschaftsspiel inkl. Schiedsrichterkosten (ersetzt eine TE)
- knecht sportreisen Betreuung
- Trainingsmaterial inkl. Bälle kann bei Bedarf dazu gemietet werden
Preise
5 Tage / 4 Nächte Preis auf Anfrage