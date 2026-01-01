Marbella - Occidental Puerto Banus ab Marbella
Marbella - Occidental Puerto Banus ab Marbella
Preis auf Anfrage
Highlights:
- TOP Trainingsbedingungen
- MFC Marbella Football Center
- Jetset- Treffpunkts am Mittelmeer
- Beste Trainingsbedingungen
5 Tage / 4 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag So reisen Sie (F, M, A)
Swiss fliegt Sie in 2,5 Stunden von Zürich direkt nach Malaga. Als Alternative bieten wir Ihnen Flüge mit Easy Jet ab Basel an. Sie werden mit dem eigenen Teambus direkt ins Hotel chauffiert (ca. 50min Fahrzeit).
Flughafentransfers
- 4 bzw. 7 Übernachtungen
- Vollpension
- Mineralwasser zu den Mahlzeiten
- Alle Zimmer auf einer Etage
- 1 Upgrade in Superior-Zimmer für Trainer/Manager
- Massage- / Materialraum
- Trainingsmaterial, auch Bälle möglich
- Täglich 2 Trainingseinheiten (TE) im Trainingsgelände Dama da Noche
- Trinkwasser zu den Trainings
- Täglich 1x Wäscheservice
- Benützung Theorieraum
- Benützung Aussenpool
- Selbstfahrer Minivans 9 Plätzer
- Organisation Freundschaftsspiel inkl. Schiedsrichterkosten (ersetzt eine TE)
- knecht sportreisen Betreuung
- Preisanfrage für Trainings im Marbella Footbal Center
- Preisanfrage bei Trainingslager im Februar
Preise
5 Tage / 4 Nächte Preis auf Anfrage