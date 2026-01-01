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Marbella - Occidental Puerto Banus ab Marbella

Trainieren wie die Profis, danach shoppen und feiern wie die Promis: In Marbella gibt es eines der besten Trainingszentren Europas. Das Nachtleben lässt keine Wünsche offen! Schon Startrainer Ottmar Hitzfeld war vom überaus professionellen Umfeld des MFC Marbella Football Center angetan und bereitete sich hier mit dem FC Bayern auf anstehende Aufgaben vor. Auch andere Bundesligisten wie Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach und Hertha BSC Berlin nutzten die perfekten Bedingungen an der Costa del Sol, ebenso wie Clubs aus ganz Europa: Vitesse Arnheim, Galatasaray Istanbul, Lyngby BK, Brøndby Kopenhagen oder der FC Sunderland.

Selbstverständlich hat sich diese Topadresse auch bis in die Schweiz herumgesprochen – der FC Basel und BSC Young Boys waren bereits zu Gast. Und selbst, wenn mal keine Fussball-Teams in Marbella Station machen: Die Reichen und Schönen strömen trotzdem in das sonnige Urlaubsdomizil. Luxusautos stehen vor exklusiven Boutiquen, in denen man mit dem nötigen Kleingeld nach Herzenslust shoppen kann, genauso wie im Kaufhaus El Corte Ingles, in dem zahlreiche edle Marken vertreten sind.

Mit den neuesten Modetrends ausgestattet stürzt man sich dann abends in die bunte Partyszene der Stadt. Praktisch das ganze Jahr über tobt das Nachtleben zwischen Strand, Bars und Clubs. Vieles davon spielt sich am und im berühmten Hafen Puerto Banús ab, wo Promis und andere vermögende Hobby-Seefahrer mit ihren extravaganten Yachten festmachen. Direkt im Herzen dieses Jetset- Treffpunkts am Mittelmeer befindet sich das Drei-Sterne-Hotel Pyr mit 319 modernen Studio- Apartments im andalusischen Stil.

Durch die jahrelange Erfahrung mit Trainingslager-Gästen werden die Speisen speziell auf die Wünsche von Sportmannschaften abgestimmt. Und die relativ geringen Kosten für den Aufenthalt machen auch den Schatzmeister im Verein glücklich. „Mit diesem Insider-Tipp können wir Amateur-Teams endlich ein budgetfreundliches Angebot in Marbella präsentieren“, freut sich Marc Majerczik vom knecht reisen Sportreisen-Partner Sol Sports. „Dabei stufen wir das MFC Marbella Football Center als das vielleicht beste und kompletteste Trainingszentrum Europas ein. Die Kombination mit dem Aparthotel Pyr ist unserer Meinung nach fast unschlagbar.“

Marbella - Occidental Puerto Banus ab Marbella
Preis auf Anfrage
Highlights:
- TOP Trainingsbedingungen
- MFC Marbella Football Center
- Jetset- Treffpunkts am Mittelmeer
- Beste Trainingsbedingungen
Icon calendar 5 Tage / 4 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag So reisen Sie (F, M, A)

Swiss fliegt Sie in 2,5 Stunden von Zürich direkt nach Malaga. Als Alternative bieten wir Ihnen Flüge mit Easy Jet ab Basel an. Sie werden mit dem eigenen Teambus direkt ins Hotel chauffiert (ca. 50min Fahrzeit).

Flughafentransfers
  • 4 bzw. 7 Übernachtungen
  • Vollpension
  • Mineralwasser zu den Mahlzeiten
  • Alle Zimmer auf einer Etage
  • 1 Upgrade in Superior-Zimmer für Trainer/Manager
  • Massage- / Materialraum
  • Trainingsmaterial, auch Bälle möglich
  • Täglich 2 Trainingseinheiten (TE) im Trainingsgelände Dama da Noche
  • Trinkwasser zu den Trainings
  • Täglich 1x Wäscheservice
  • Benützung Theorieraum
  • Benützung Aussenpool
  • Selbstfahrer Minivans 9 Plätzer
  • Organisation Freundschaftsspiel inkl. Schiedsrichterkosten (ersetzt eine TE)
  • knecht sportreisen Betreuung
Preiskorrektur bei weniger als 20 Personen
  • Preisanfrage für Trainings im Marbella Footbal Center
  • Preisanfrage bei Trainingslager im Februar

Preise
5 Tage / 4 Nächte Preis auf Anfrage

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