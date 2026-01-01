Knecht Reisegruppe Gütesiegel
trainingslager Reisen Gütesiegel
trainingslagerreisen

Valencia - Hotel Parador el Saler ab Valencia

Das Hotel Parador El Saler ist direkt am Meer gelegen und die geräumigen Zimmer sind mit Balkon oder Terasse ausgestattet. Der Ort bietet sehr gute Trainingsmöglichkeiten, da der Fussballplatz direkt zum Hotel gehört. Von der Hotelanlage aus haben Sie gute Verbindungen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln um in die Stadt zu gelangen.
Valencia - Hotel Parador el Saler ab Valencia
Preis auf Anfrage
Highlights:
- Ein echter Geheimtipp
- Fussballplatz gehört zum Hotel
- Tolle Lage
Icon calendar 5 Tage / 4 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag So reisen Sie

Swiss fliegt Sie täglich von Zürich direkt nach Valencia. Kontaktieren Sie uns frühzeitig und profitieren Sie von einem attraktiven Anreisepaket.

Flughafentransfers im eigenen Mannschaftsbus
  • 4 bzw. 7 Übernachtungen
  • Vollpension
  • Wasser zu den Mahlzeiten
  • Nachmittagssnack
  • Täglich 2 Trainingseinheiten auf TOP Naturrasen
  • Wasser zu den Trainingseinheiten
  • Trainingsmaterial
  • Täglicher Wäscheservice
  • Organisation Testspiel (away)
  • Benützung Hotelanlage
  • Massage-/Materialraum
  • Lokale deutschsprachige knecht sportreisen Betreuung

Preise
5 Tage / 4 Nächte Preis auf Anfrage

Ähnliche Reisen