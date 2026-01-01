Valencia - Hotel Parador el Saler ab Valencia

Das Hotel Parador El Saler ist direkt am Meer gelegen und die geräumigen Zimmer sind mit Balkon oder Terasse ausgestattet. Der Ort bietet sehr gute Trainingsmöglichkeiten, da der Fussballplatz direkt zum Hotel gehört. Von der Hotelanlage aus haben Sie gute Verbindungen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln um in die Stadt zu gelangen.