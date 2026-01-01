Fussball Trainingslager in Italien
Tutto per il calcio – alles für den Fussball!
Gardasee - Hotel Admiral Villa Erme
Preis auf Anfrage
Highlights: Unweit des Gardasees, Panoramaterrasse mit Seeblick, Optimaler Trainingsort
4 Tage / 3 Nächte
Gardasee - Hotel Antares
Preis auf Anfrage
Highlights: Eigenes Fussballzentrum, Wellnessbereich , Optimale Trainingsmöglichkeiten
4 Tage / 3 Nächte
Gardasee - Hotel Europa
Preis auf Anfrage
Highlights: Hotel direkt am Gardasee, Kunstrasen und Rasenplatz , Traditionelles Restaurant
4 Tage / 3 Nächte
Gardasee - Yachting Hotel Minestral
Preis auf Anfrage
Highlights: Gehobenes Mittelklassehotel , Direkt am Gardasee, Optimale Trainingsmöglichkeiten , Traditionelles...
4 Tage / 3 Nächte
Lago Maggiore - Hotel Residence dei Fiori
Preis auf Anfrage
Highlights: Nahe am Lago Maggiore, Ausflug zu den Borromäischen Inseln, Kunstrasenplatz ist FIFA geprüft
3 Tage / 2 Nächte
Sizilien - Torre del Grifo Village
Preis auf Anfrage
Highlights: Eine der grössten Sportanlagen Italiens , Wellnesscenter, Optimale Trainingsmöglichkeiten
4 Tage / 3 Nächte
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