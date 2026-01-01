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Badeferien im TUI KIDS CLUB Protur Safari ab Schweiz

Willkommen zur Wassersafari! Zahlreiche Bademöglichkeiten und Rutschen garantieren einen abwechslungsreichen Familienurlaub. Tolle Shows am Abend sorgen für Unterhaltung bei Groß und Klein.
Badeferien im TUI KIDS CLUB Protur Safari ab Schweiz
ab CHF 1253.– / pro Person
ab/bis Schweiz
Highlights:
- Aquapark „La Reserva waterpark“
- Sportanimation
- Tolle Abendshows
- Deutschsprachige Kinderbetreuung
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Starten Sie Ihren Strandurlaub mit dem Flug von Zürich nach Mallorca.

2-7. Tag TUI KIDS CLUB Protur Safari

Geniessen Sie Ihren Familienurlaub in vollen Zügen. Hier sind die kleinen Gäste König. Nebst zahlreichen Bademöglichkeiten erwartet sie ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm. Spannende Motto-Tage, eine Kreativwerkstatt und viel Sport und Action lassen keine Langeweile aufkommen. Während die Kleinen neue Freunde machen und jeden Tag etwas Neues entdecken, haben Sie die Möglichkeit sich bei diversen Sportarten auszupowern, an einem der vielen Pools zu entspannen oder im Wellnessbereich die Seele baumeln zu lassen. Zudem werden einmal wöchentlich auch Familienaktivitäten angeboten, ein Spass für Gross und Klein!

8. Tag Rückreise

Heute fliegen Sie von der schönen Insel Mallorca zurück nach Zürich.

Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
Preisbeispiel
  • Flüge ab/bis Zürich mit Condor
  • Unterbringung im Twin Room DZX1
  • Verpflegung: All Inclusive
Preisbeispiel mit Abreise am 02.07.2025

Preise
8 Tage / 7 Nächte ab CHF 1253.– / pro Person

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