Badeferien im TUI KIDS CLUB Protur Safari ab Schweiz
Badeferien im TUI KIDS CLUB Protur Safari ab Schweiz
ab CHF 1253.– / pro Person
ab/bis Schweiz
Highlights:
- Aquapark „La Reserva waterpark“
- Sportanimation
- Tolle Abendshows
- Deutschsprachige Kinderbetreuung
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Starten Sie Ihren Strandurlaub mit dem Flug von Zürich nach Mallorca.
2-7. Tag TUI KIDS CLUB Protur Safari
Geniessen Sie Ihren Familienurlaub in vollen Zügen. Hier sind die kleinen Gäste König. Nebst zahlreichen Bademöglichkeiten erwartet sie ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm. Spannende Motto-Tage, eine Kreativwerkstatt und viel Sport und Action lassen keine Langeweile aufkommen. Während die Kleinen neue Freunde machen und jeden Tag etwas Neues entdecken, haben Sie die Möglichkeit sich bei diversen Sportarten auszupowern, an einem der vielen Pools zu entspannen oder im Wellnessbereich die Seele baumeln zu lassen. Zudem werden einmal wöchentlich auch Familienaktivitäten angeboten, ein Spass für Gross und Klein!
8. Tag Rückreise
Heute fliegen Sie von der schönen Insel Mallorca zurück nach Zürich.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Condor
- Unterbringung im Twin Room DZX1
- Verpflegung: All Inclusive
Preise
8 Tage / 7 Nächte ab CHF 1253.– / pro Person