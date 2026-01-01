Badeferien im TUI KIDS CLUB Protur Safari ab Schweiz

TUI KIDS CLUB Protur Safari

Geniessen Sie Ihren Familienurlaub in vollen Zügen. Hier sind die kleinen Gäste König. Nebst zahlreichen Bademöglichkeiten erwartet sie ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm. Spannende Motto-Tage, eine Kreativwerkstatt und viel Sport und Action lassen keine Langeweile aufkommen. Während die Kleinen neue Freunde machen und jeden Tag etwas Neues entdecken, haben Sie die Möglichkeit sich bei diversen Sportarten auszupowern, an einem der vielen Pools zu entspannen oder im Wellnessbereich die Seele baumeln zu lassen. Zudem werden einmal wöchentlich auch Familienaktivitäten angeboten, ein Spass für Gross und Klein!