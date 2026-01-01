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Badeferien im Hotel Protur Vista Badia ab Schweiz

Auf der einen Seite das Meer, auf der anderen das Naturschutzgebiet Sa Punta de n’Amer: Geniessen Sie Urlaubsfeeling an herrlicher Lage und sollte Ihnen das Resort zu klein werden, können Sie die Einrichtungen des Club Protur Sa Coma Resort jederzeit mitnutzen und auch von dessen Unterhaltungs- oder Verpflegungsprogramm profitieren.
Badeferien im Hotel Protur Vista Badia ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- In der Nähe vom Strand
- Teil des Protur Sa Coma Resorts
- Ideal für Familien und Paare
- Umfangreiches, professionelles Sportangebot
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Heute reisen Sie mit dem Flugzeug auf die Balearischen Inseln, genauer gesagt Mallorca. Vom Flughafen bringt Sie ein Bustransfer zu Ihrer Unterkunft.

2-7. Tag Hotel Protur Vista Badia

Ruhige Tage am Strand oder im Naturschutzgebiet können Sie von diesem Hotel aus dank seiner dafür idealen Lage ausgiebig geniessen. Sollte Ihnen das Resort zu klein werden, können Sie die Einrichtungen des Club Protur Sa Coma Resort jederzeit mitnutzen und auch von dessen Unterhaltungs- oder Verpflegungsprogramm profitieren.

8. Tag Rückreise

Nach dem Frühstück werden Sie mit einem Gruppentransfer zurück an den Flughafen gebracht, von wo aus Sie den Rückflug nach Zürich antreten werden.

Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
Preisbeispiel
  • Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
  • Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
  • Unterbringung im Apartment
  • Verpflegung: Halbpension plus
Preisbeispiel mit Abreise am 13.06.2024

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

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