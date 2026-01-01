Badeferien im Hotel Protur Vista Badia ab Schweiz

1 . Tag Anreise Heute reisen Sie mit dem Flugzeug auf die Balearischen Inseln, genauer gesagt Mallorca. Vom Flughafen bringt Sie ein Bustransfer zu Ihrer Unterkunft.

2-7 . Tag Hotel Protur Vista Badia Ruhige Tage am Strand oder im Naturschutzgebiet können Sie von diesem Hotel aus dank seiner dafür idealen Lage ausgiebig geniessen. Sollte Ihnen das Resort zu klein werden, können Sie die Einrichtungen des Club Protur Sa Coma Resort jederzeit mitnutzen und auch von dessen Unterhaltungs- oder Verpflegungsprogramm profitieren.

8 . Tag Rückreise Nach dem Frühstück werden Sie mit einem Gruppentransfer zurück an den Flughafen gebracht, von wo aus Sie den Rückflug nach Zürich antreten werden.