Badeferien im Hotel Protur Vista Badia ab Schweiz
Badeferien im Hotel Protur Vista Badia ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- In der Nähe vom Strand
- Teil des Protur Sa Coma Resorts
- Ideal für Familien und Paare
- Umfangreiches, professionelles Sportangebot
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Heute reisen Sie mit dem Flugzeug auf die Balearischen Inseln, genauer gesagt Mallorca. Vom Flughafen bringt Sie ein Bustransfer zu Ihrer Unterkunft.
2-7. Tag Hotel Protur Vista Badia
Ruhige Tage am Strand oder im Naturschutzgebiet können Sie von diesem Hotel aus dank seiner dafür idealen Lage ausgiebig geniessen. Sollte Ihnen das Resort zu klein werden, können Sie die Einrichtungen des Club Protur Sa Coma Resort jederzeit mitnutzen und auch von dessen Unterhaltungs- oder Verpflegungsprogramm profitieren.
8. Tag Rückreise
Nach dem Frühstück werden Sie mit einem Gruppentransfer zurück an den Flughafen gebracht, von wo aus Sie den Rückflug nach Zürich antreten werden.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Apartment
- Verpflegung: Halbpension plus
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage