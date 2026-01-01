Badeferien im Hotel VIVA Golf ab Schweiz

Hotel VIVA Golf

Vergessen Sie den Alltag und geniessen Sie die Annehmlichkeiten dieses Adult Only Hotels. Sie gestalten die Tage ganz nach Ihren Wünschen und das Hotel hilft Ihnen, eine Woche voller Entspannung und Erholung zu erleben. Sie können nach Herzenslust Baden, sich bei einer Massage verwöhnen lassen, das Umland auf dem Fahrrad erkunden, sich kulinarischen Vergnügungen hingeben oder bei der Abendanimation ganz sich selbst sein.