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Badeferien im Hotel VIVA Golf ab Schweiz

Dieses Adults Only Hotel verspricht vor allem eines: Erholung pur! Die Lage direkt am Strand, das beruhigende Meeresrauschen, entspannende Massagen, romantische Spaziergänge am Meer oder interessante Fahrradtouren durch die wunderbare Landschaft Mallorcas sorgen für den perfekten Urlaub. Der Golfplatz Alcanada ist ebenfalls nur 10 Minuten vom Hotel entfernt und gilt als einer der besten der Insel.
Badeferien im Hotel VIVA Golf ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- Adults Only
- direkt an der Strandpromenade gelegen
- Fahrradverleih
- diverse Sportmöglichkeiten
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Sie fliegen heute nach Mallorca und fahren anschliessend zu Ihrem Adults Only Hotel.

2-7. Tag Hotel VIVA Golf

Vergessen Sie den Alltag und geniessen Sie die Annehmlichkeiten dieses Adult Only Hotels. Sie gestalten die Tage ganz nach Ihren Wünschen und das Hotel hilft Ihnen, eine Woche voller Entspannung und Erholung zu erleben. Sie können nach Herzenslust Baden, sich bei einer Massage verwöhnen lassen, das Umland auf dem Fahrrad erkunden, sich kulinarischen Vergnügungen hingeben oder bei der Abendanimation ganz sich selbst sein.

8. Tag Rückreise

Sie fahren heute zurück zum Flughafen für Ihren Flug in die Schweiz.

Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
Preisbeispiel
  • Flüge ab/bis Zürich mit SWISS
  • Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
  • Unterbringung im Doppelzimmer Superior
  • Verpflegung: Frühstück
Preisbeispiel mit Abreise am 18.10.2024

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

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