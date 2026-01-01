Badeferien im Hotel VIVA Golf ab Schweiz
Badeferien im Hotel VIVA Golf ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- Adults Only
- direkt an der Strandpromenade gelegen
- Fahrradverleih
- diverse Sportmöglichkeiten
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Sie fliegen heute nach Mallorca und fahren anschliessend zu Ihrem Adults Only Hotel.
2-7. Tag Hotel VIVA Golf
Vergessen Sie den Alltag und geniessen Sie die Annehmlichkeiten dieses Adult Only Hotels. Sie gestalten die Tage ganz nach Ihren Wünschen und das Hotel hilft Ihnen, eine Woche voller Entspannung und Erholung zu erleben. Sie können nach Herzenslust Baden, sich bei einer Massage verwöhnen lassen, das Umland auf dem Fahrrad erkunden, sich kulinarischen Vergnügungen hingeben oder bei der Abendanimation ganz sich selbst sein.
8. Tag Rückreise
Sie fahren heute zurück zum Flughafen für Ihren Flug in die Schweiz.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit SWISS
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Doppelzimmer Superior
- Verpflegung: Frühstück
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage