Badeferien im Aparthotel Alcudia Garden ab Schweiz
Badeferien im Aparthotel Alcudia Garden ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- Fahrradvermietung
- Animation für Gross und Klein
- Snackbar am Pool
- grosse Gartenanlage
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Sie fliegen nach Mallorca und fahren dann zu Ihrem Hotel.
2-7. Tag Aparthotel Alcudia Garden
Freuen Sie sich auf ein paar unbeschwerte Tage, an denen Sie nur das machen, worauf Sie Lust haben. Innen- und Aussenpools, Sauna, Livemusik, Fitnessraum, Kinderanimation, Fahhradvermietung, Themen-Fiestas und vieles mehr sorgen dafür, dass Sie sich rundum wohl fühlen und die Seele so richtig baumeln lassen können.
8. Tag Rückreise
Heute fliegen Sie wieder zurück in die Schweiz.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Chair Airliness
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Doppel Standard Zimmer (Balkon oder Terrasse)
- Verpflegung: Frühstück
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage