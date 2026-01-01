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Badeferien im Aparthotel Alcudia Garden ab Schweiz

Das Hotel wurde speziell für Familien und Sportler entworfen und ist nur ca. 80 m vom Strand entfernt. Umgeben von einer 5000 m2 grossen Gartenanlage bietet dieses 3-Sterne Hotel alles was es für einen gelungenen Urlaub braucht.
Badeferien im Aparthotel Alcudia Garden ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- Fahrradvermietung
- Animation für Gross und Klein
- Snackbar am Pool
- grosse Gartenanlage
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Sie fliegen nach Mallorca und fahren dann zu Ihrem Hotel.

2-7. Tag Aparthotel Alcudia Garden

Freuen Sie sich auf ein paar unbeschwerte Tage, an denen Sie nur das machen, worauf Sie Lust haben. Innen- und Aussenpools, Sauna, Livemusik, Fitnessraum, Kinderanimation, Fahhradvermietung, Themen-Fiestas und vieles mehr sorgen dafür, dass Sie sich rundum wohl fühlen und die Seele so richtig baumeln lassen können.

8. Tag Rückreise

Heute fliegen Sie wieder zurück in die Schweiz.

Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
Preisbeispiel
  • Flüge ab/bis Zürich mit Chair Airliness
  • Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
  • Unterbringung im Doppel Standard Zimmer (Balkon oder Terrasse)
  • Verpflegung: Frühstück
Preisbeispiel mit Abreise am 21.10.2024

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

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