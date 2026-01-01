Badeferien im Aparthotel Alcudia Garden ab Schweiz

Aparthotel Alcudia Garden

Freuen Sie sich auf ein paar unbeschwerte Tage, an denen Sie nur das machen, worauf Sie Lust haben. Innen- und Aussenpools, Sauna, Livemusik, Fitnessraum, Kinderanimation, Fahhradvermietung, Themen-Fiestas und vieles mehr sorgen dafür, dass Sie sich rundum wohl fühlen und die Seele so richtig baumeln lassen können.