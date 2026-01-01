Badeferien im VIVA Cala Mesquida Resort ab Schweiz

VIVA Cala Mesquida Resort

Verschiedene Restaurants, mehrere Schwimmbäder und Whirlpools, ein grosses Sportangebot und diverse Spa-Anwendungen stehen Ihnen im VIVA Cala Mesquida Suites & Spa zur Verfügung und sorgen dafür, dass Sie die kommenden Tage ohne Wenn und Aber geniessen können. Lassen Sie den Alltag hinter sich und leben Sie nur im Hier und Jetzt.