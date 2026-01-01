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Badeferien im VIVA Cala Mesquida Resort ab Schweiz

Das Adults-only-Hotel VIVA Cala Mesquida Suites & Spa vereint Exklusivität und entspannte Atmosphäre. In unmittelbarer Nähe der wunderschönen Resort-Anlage gelegen erwartet Sie eine Swim-up-Bar am Hauptpool, sowie ein Wellnessbereich, der zum Abschalten und Wohlfühlen einlädt.
Badeferien im VIVA Cala Mesquida Resort ab Schweiz
ab CHF 1171.– / pro Person
ab/bis Schweiz
Highlights:
- 3 Aussenpools und 1 beheizter Innenpool
- Adults Only
- Diverse Sportaktivitäten
- Wunderschöne Lage
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Sie fliegen nach heute nach Mallorca und reisen dann weiter zu Ihrem Hotel.

2-7. Tag VIVA Cala Mesquida Resort

Verschiedene Restaurants, mehrere Schwimmbäder und Whirlpools, ein grosses Sportangebot und diverse Spa-Anwendungen stehen Ihnen im VIVA Cala Mesquida Suites & Spa zur Verfügung und sorgen dafür, dass Sie die kommenden Tage ohne Wenn und Aber geniessen können. Lassen Sie den Alltag hinter sich und leben Sie nur im Hier und Jetzt.

8. Tag Rückreise

Heute endet Ihr Urlaub und Sie fliegen zurück in die Schweiz.

Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
Preisbeispiel
  • Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
  • Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
  • Unterbringung im Studio
  • Verpflegung: Halbpension plus
Preisbeispiel mit Abreise am 26.08.2026

Preise
8 Tage / 7 Nächte ab CHF 1171.– / pro Person

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