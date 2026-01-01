Badeferien im Iberostar Playa de Muro ab Schweiz
Badeferien im Iberostar Playa de Muro ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- direkter Zugang zum Strand
- diverse Pools
- verschiedene Sportangebote
- Aktivitäten speziell für Kinder und Jugendliche
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Sie reisen heute von der Schweiz nach Mallorca, und dann weiter zu Ihrem Hotel am Playa de Muro.
2-7. Tag Iberostar Playa de Muro
Egal ob Sie sich für süsses Nichtstun oder spannende Aktivitäten entscheiden, das Iberostar Playa de Muro bietet für beides beste Voraussetzungen! Geniessen Sie eine Woche die Annehmlichkeiten dieses 4-Sterne Familienhotels und lassen Sie es sich gut gehen.
Egal ob Sie sich für süsses Nichtstun oder spannende Aktivitäten entscheiden, das Iberostar Playa de Muro bietet für beides beste Voraussetzungen! Geniessen Sie eine Woche die Annehmlichkeiten dieses 4-Sterne Familienhotels und lassen Sie es sich gut gehen.
Möchten Sie mit Ihren Kindern entspannte Tag am Strand verbringen, aktiv die Umgebung erkunden, bei Spiel und Spass den Alltag vergessen oder sich bei einer wohltuenden Massage verwöhnen lassen? Ihr Hotel bietet all das und noch viel mehr!
8. Tag Rückreise
Heute heisst es Abschied nehmen und Sie reisen zurück in die Schweiz.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Condor
- Inklusive Bustransfers Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Doppelzimmer mit Terrasse
- Verpflegung: Halbpension
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage