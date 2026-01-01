Badeferien im Iberostar Playa de Muro ab Schweiz

Iberostar Playa de Muro

Egal ob Sie sich für süsses Nichtstun oder spannende Aktivitäten entscheiden, das Iberostar Playa de Muro bietet für beides beste Voraussetzungen! Geniessen Sie eine Woche die Annehmlichkeiten dieses 4-Sterne Familienhotels und lassen Sie es sich gut gehen.

Möchten Sie mit Ihren Kindern entspannte Tag am Strand verbringen, aktiv die Umgebung erkunden, bei Spiel und Spass den Alltag vergessen oder sich bei einer wohltuenden Massage verwöhnen lassen? Ihr Hotel bietet all das und noch viel mehr!