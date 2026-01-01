Badeferien im Hipotels Mediterráneo ab Schweiz
Badeferien im Hipotels Mediterráneo ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- diverse Themenrestaurants
- grosses Sportangebot
- adults only
- outdoor- und beheizter Innenpool
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Von der Schweiz aus geht es heute in Richtung Süden nach Sa Coma auf Mallorca.
2-7. Tag Hipotels Mediterráneo
In den folgenden Tagen können Sie die Schönheiten Mallorcas auf verschiedenen Ausflügen oder mit diversen Aktivitäten entdecken. Oder Sie machen es sich an einem der Pools gemütlich und geniessen die Ruhe und Entspannung unter der Sonne Spaniens. Was auch immer Sie vorhaben, da Hotel erfüllt alle Ihre Wünsche und macht Ihren Urlaub zu einem unvergesslichen Erlebnis.
8. Tag Rückreise
Heute geht es wieder nordwärts, zurück in die Schweiz.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit SWISS
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Double Room
- Verpflegung: Frühstück
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage