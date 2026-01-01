Knecht Reisegruppe Gütesiegel
strandreisen

Badeferien im Hipotels Mediterráneo ab Schweiz

Das Hipotels Mediterráneo ist ein beeindruckendes 4-Sterne Hotel, nur für erwachsene Gäste. Es befindet sich in Sa Coma an bester Strandlage. Mit mehreren Themenrestaurants, Sportanlagen, Wellnessanwendungen, Pools und Unterhaltungsangeboten ist ein entspannter Urlaub zweifellos garantiert.
Badeferien im Hipotels Mediterráneo ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- diverse Themenrestaurants
- grosses Sportangebot
- adults only
- outdoor- und beheizter Innenpool
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Von der Schweiz aus geht es heute in Richtung Süden nach Sa Coma auf Mallorca.

2-7. Tag Hipotels Mediterráneo

In den folgenden Tagen können Sie die Schönheiten Mallorcas auf verschiedenen Ausflügen oder mit diversen Aktivitäten entdecken. Oder Sie machen es sich an einem der Pools gemütlich und geniessen die Ruhe und Entspannung unter der Sonne Spaniens. Was auch immer Sie vorhaben, da Hotel erfüllt alle Ihre Wünsche und macht Ihren Urlaub zu einem unvergesslichen Erlebnis.

8. Tag Rückreise

Heute geht es wieder nordwärts, zurück in die Schweiz.

Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
Preisbeispiel
  • Flüge ab/bis Zürich mit SWISS
  • Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
  • Unterbringung im Double Room
  • Verpflegung: Frühstück
Preisbeispiel mit Abreise am 18.10.2024

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

Ähnliche Reisen