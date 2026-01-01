Badeferien im Hipotels Mediterráneo ab Schweiz

Hipotels Mediterráneo

In den folgenden Tagen können Sie die Schönheiten Mallorcas auf verschiedenen Ausflügen oder mit diversen Aktivitäten entdecken. Oder Sie machen es sich an einem der Pools gemütlich und geniessen die Ruhe und Entspannung unter der Sonne Spaniens. Was auch immer Sie vorhaben, da Hotel erfüllt alle Ihre Wünsche und macht Ihren Urlaub zu einem unvergesslichen Erlebnis.