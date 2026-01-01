Badeferien im Universal Hotel Marqués ab Schweiz
Badeferien im Universal Hotel Marqués ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- traumhafte Lage
- Gratiseintritt in privaten Pinienwald
- Galabuffet am Freitag
- mehrmals wöchentlich Themenabende
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Der heutige Tag dient der Anreise nach Mallorca.
2-7. Tag Universal Hotel Marqués
Geniessen Sie die traumhafte Lage und die idyllische Umgebung dieses eleganten 4-Sterne Hotels. Sie können am Pool faulenzen, am Strand die Sonne geniessen, auf einem Spaziergang den Pinienwald durchstreifen oder mit dem Fahrrad die Umgebung erkunden. Und das alles ohne Stress und ohne sich über irgendetwas Gedanken machen zu müssen.
8. Tag Rückreise
Heute reisen Sie wieder zurück in die Schweiz.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Doppelzimmer Meersicht
- Verpflegung: Halbpension
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage