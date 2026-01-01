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Badeferien im Universal Hotel Marqués ab Schweiz

Das Hotel liegt auf einer Landzunge traumhaft am Meer, glasklares Wasser, feinsandiger Strand, Pinienwälder und verträumte Buchten runden die idyllische Naturkulisse ab. Die Restaurant Terrasse befindet sich direkt am Meer und bietet romantisches Ambiente und wunderbare Ausblicke. Diverse Aktivitäten und Unterhaltung garantieren, dass niemals Langeweile aufkommt.
Badeferien im Universal Hotel Marqués ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- traumhafte Lage
- Gratiseintritt in privaten Pinienwald
- Galabuffet am Freitag
- mehrmals wöchentlich Themenabende
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Der heutige Tag dient der Anreise nach Mallorca.

2-7. Tag Universal Hotel Marqués

Geniessen Sie die traumhafte Lage und die idyllische Umgebung dieses eleganten 4-Sterne Hotels. Sie können am Pool faulenzen, am Strand die Sonne geniessen, auf einem Spaziergang den Pinienwald durchstreifen oder mit dem Fahrrad die Umgebung erkunden. Und das alles ohne Stress und ohne sich über irgendetwas Gedanken machen zu müssen.

8. Tag Rückreise

Heute reisen Sie wieder zurück in die Schweiz.

Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
Preisbeispiel
  • Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
  • Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
  • Unterbringung im Doppelzimmer Meersicht
  • Verpflegung: Halbpension
Preisbeispiel mit Abreise am 02.06.2024

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

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