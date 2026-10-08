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Badeferien im Blau Colonia Sant Jordi Resort & Spa ab Zürich

Das Blau Colonia Sant Jordi Resort & Spa eignet sich ideal für Familien und Pärchen. Es liegt in der Nähe des herrlichen Es Trenc-Strandes. Auf einer Fläche von 80.000 qm erwartet Sie hier ein reichhaltiges Angebot für einen perfekten Urlaub. Die gesamte Anlage ist durchzogen von Patios, Gärten, Springbrunnen und Teichen - ein Ort der Ruhe und Erholung. Das Wellnessangebot umfasst alles, was Ihr Herz begehrt!
Badeferien im Blau Colonia Sant Jordi Resort & Spa ab Zürich
ab CHF 1048.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights:
- Animationsprogramm für Gross und Klein
- Weitläufige, gepflegte Gartenanlage
- Einladender Wellnessbereich
- Multifunktionssportplatz
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im Blau Colonia Sant Jordi Resort & Spa ab Mallorca: Blau Colonia Sant Jordi NEU
Badeferien im Blau Colonia Sant Jordi Resort & Spa ab Mallorca: Colonial Spanien
Badeferien im Blau Colonia Sant Jordi Resort & Spa ab Mallorca: Colonial Spanien 1
Badeferien im Blau Colonia Sant Jordi Resort & Spa ab Mallorca: Colonial Spanien2

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Heute startet Ihre Reise mit dem Flug aus der Schweiz nach Palma de Mallorca. Der Bustransfer bringt Sie vom Flughafen zu Ihrem Hotel.

2-7. Tag Blau Colonia Sant Jordi Resort & Spa

Geniessen Sie die Ruhe und Erholung, die das Hotel bietet. Lassen Sie am nahen Sandstrand die Seele baumeln oder gönnen Sie sich im Spa-Bereich Verwöhnung pur. Auf die aktiveren Gäste wartet ein breites Sportangebot sowie tägliche Animation für Gross und Klein. Die Kulinarik reicht von landestypischer Küche über internationale Gerichte bis hin zur Live-Cooking-Station. Dieses Hotel hat für jeden etwas im Angebot.

8. Tag Rückreise

Heute endet Ihre Reise. Geniessen Sie ein letztes Mal ein leckeres Frühstück, bevor der Bustransfer Sie wieder an den Flughafen bringt. Sie fliegen von Palma de Mallorca zurück in die Schweiz.

Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
Preisbeispiel
  • Flüge ab/bis Zürich mit Condor
  • Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
  • Unterbringung im Doppelzimmer
  • Verpflegung: Halbpension

Preise
8 Tage / 7 Nächte ab CHF 1048.– / pro Person

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