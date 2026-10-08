Badeferien im Blau Colonia Sant Jordi Resort & Spa ab Zürich

Geniessen Sie die Ruhe und Erholung, die das Hotel bietet. Lassen Sie am nahen Sandstrand die Seele baumeln oder gönnen Sie sich im Spa-Bereich Verwöhnung pur. Auf die aktiveren Gäste wartet ein breites Sportangebot sowie tägliche Animation für Gross und Klein. Die Kulinarik reicht von landestypischer Küche über internationale Gerichte bis hin zur Live-Cooking-Station. Dieses Hotel hat für jeden etwas im Angebot.