Heute reisen Sie mit dem Flugzeug von Zürich bis Mallorca. Nach Ankunft werden Sie mit einem Gruppentransfer zu Ihrem Hotel gebracht.

Iberostar Selection Llaut Palma

Nach dem ausgiebigen Frühstück können Sie den Morgen ganz entspannt im grossen Wellnessbereich des Hotels verbringen und abschalten. Beim Mittag sowie Abendessen können Sie vom vielseitigen gastronomischen Angebot profitieren oder in der näheren Umgebung auf kulinarische Erkundungstour gehen, da das Hotels von Bars sowie Restaurants umgeben ist. Lassen Sie den Tag am Strand in Hotelnähe ausklingen und geniessen einen Sundowner auf der exklusiven Dachterrasse des Hotels.