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Badeferien im Hotel Iberostar Selection Llaut Palma ab Schweiz

Ein Hotel mit Wow-Faktor – Sie werden begeistert sein! Die Luxusanlage ist modern und stylisch. Die Lage kommt sowohl Feier-Freudigen als auch Ruhesuchenden entgegen. Wellnessbereich, Dachterrasse und der Strand sind weitere Highlights! Auch das Essen: lecker!
Badeferien im Hotel Iberostar Selection Llaut Palma ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- Zahlreiche Bars und Restaurants in der Umgebung
- Modern und stylisch eingerichtet
- 1.300 qm grosser SPA-Sensations mit Indoorpool
- Vielfältiges gastronomisches Angebot
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Heute reisen Sie mit dem Flugzeug von Zürich bis Mallorca. Nach Ankunft werden Sie mit einem Gruppentransfer zu Ihrem Hotel gebracht.

2-7. Tag Iberostar Selection Llaut Palma

Nach dem ausgiebigen Frühstück können Sie den Morgen ganz entspannt im grossen Wellnessbereich des Hotels verbringen und abschalten. Beim Mittag sowie Abendessen können Sie vom vielseitigen gastronomischen Angebot profitieren oder in der näheren Umgebung auf kulinarische Erkundungstour gehen, da das Hotels von Bars sowie Restaurants umgeben ist. Lassen Sie den Tag am Strand in Hotelnähe ausklingen und geniessen einen Sundowner auf der exklusiven Dachterrasse des Hotels.

8. Tag Rückreise

Nach dem Frühstück werden Sie mit einem Gruppentransfer zurück an den Flughafen gebracht, von wo aus Sie den Rückflug nach Zürich antreten werden.

Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
Preisbeispiel
  • Flüge ab/bis Zürich mit SWISS
  • Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
  • Unterbringung im Double Room A
  • Verpflegung: Frühstück
Preisbeispiel mit Abreise am 18.10.2024

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

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