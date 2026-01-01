Badeferien im Iberostar Selection Playa de Palma ab Schweiz

Das 5-Sterne Hotel liegt zwar nur 5 Minuten vom Flughafen und 15 Minuten vom Stadtzentrum von Palma de Mallorca entfernt, dennoch aber finden Sie hier Ruhe und Erholung in Reinkultur. Das Luxushotel bietet alles, was das Herz begehrt und hilft Ihnen dabei, sich bestens zu erholen und die Zeit hier absolut zu geniessen. Ob die diversen Pools, die ausserordentlichen Restaurants, der Spa-Bereich oder die übrige Infrastruktur, die 5 Sterne sind definitiv wohl verdient.