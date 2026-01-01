Badeferien im Iberostar Selection Playa de Palma ab Schweiz
Badeferien im Iberostar Selection Playa de Palma ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- Dachterrasse mit Infinity-Pool
- Buffetrestaurant Marea
- Star-Prestige Bereich für Erwachsene
- diverse Sportmöglichkeiten
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Sie fliegen heute nach Palma de Mallorca, von wo aus es nur einen Katzensprung zu Ihrem Hotel ist.
2. Tag Iberostar Selection Playa de Palma
Das Iberostar Selection Playa de Palma bietet alles für den perfekten erholsamen Urlaub. Entspannen Sie auf der Dachterrasse mit atemberaubendem Blick auf den Strand und das Meer, lassen Sie sich im Infinity-Pool von der Unendlichkeit verzaubern, erleben Sie unvergessliche mediterrane Küche im Gourmet Restaurant oder unternehmen Sie spannende Ausflüge in die Umgebung. Diesen Urlaub wird Ihnen noch lange in Erinnerung bleiben.
3. Tag Rückreise
Heute heisst es Abschied nehmen und Sie fliegen wieder zurück in die Schweiz.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Chair Airlines
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Double Room Pool View A
- Verpflegung: Frühstück
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage