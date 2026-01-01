Knecht Reisegruppe Gütesiegel
strandreisen

Badeferien im Iberostar Selection Playa de Palma ab Schweiz

Das 5-Sterne Hotel liegt zwar nur 5 Minuten vom Flughafen und 15 Minuten vom Stadtzentrum von Palma de Mallorca entfernt, dennoch aber finden Sie hier Ruhe und Erholung in Reinkultur. Das Luxushotel bietet alles, was das Herz begehrt und hilft Ihnen dabei, sich bestens zu erholen und die Zeit hier absolut zu geniessen. Ob die diversen Pools, die ausserordentlichen Restaurants, der Spa-Bereich oder die übrige Infrastruktur, die 5 Sterne sind definitiv wohl verdient.
Badeferien im Iberostar Selection Playa de Palma ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- Dachterrasse mit Infinity-Pool
- Buffetrestaurant Marea
- Star-Prestige Bereich für Erwachsene
- diverse Sportmöglichkeiten
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Sie fliegen heute nach Palma de Mallorca, von wo aus es nur einen Katzensprung zu Ihrem Hotel ist.

2. Tag Iberostar Selection Playa de Palma

Das Iberostar Selection Playa de Palma bietet alles für den perfekten erholsamen Urlaub. Entspannen Sie auf der Dachterrasse mit atemberaubendem Blick auf den Strand und das Meer, lassen Sie sich im Infinity-Pool von der Unendlichkeit verzaubern, erleben Sie unvergessliche mediterrane Küche im Gourmet Restaurant oder unternehmen Sie spannende Ausflüge in die Umgebung. Diesen Urlaub wird Ihnen noch lange in Erinnerung bleiben.

3. Tag Rückreise

Heute heisst es Abschied nehmen und Sie fliegen wieder zurück in die Schweiz.

Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
Preisbeispiel
  • Flüge ab/bis Zürich mit Chair Airlines
  • Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
  • Unterbringung im Double Room Pool View A
  • Verpflegung: Frühstück
Preisbeispiel mit Abreise am 23.10.2024

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

Ähnliche Reisen