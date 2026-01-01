Badeferien im El Coto ab Schweiz
Badeferien im El Coto ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- Umgeben von einer eindrucksvollen Landschaft mit wunderschönen Stränden, kristallklarem Wasser und naturgeschützten Salzseen
- Hervorragendes kulinarisches Angebot
- Bei Halbpension wird das Abendessen am Tisch serviert
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Sie fliegen auf das wunderschöne Mallorca. Vom Flughafen aus reisen Sie zum gebuchten Hotel.
2-7. Tag El Coto
Das familiengeführte Hotel in Sant Jordi glänzt mit einer exzellenten Küche auf Sterne Niveaus, einem ausgezeichneten Weinkeller und seiner idealen Lage. Ob am Pool oder am Strand, dieses Hotel lädt überall zum Verweilen und Entspannen ein. Geniessen Sie erholsame Tage in diesem wundervollen Resort.
8. Tag Rückreise
Ihre Ferien neigen sich dem Ende zu und Sie reisen an den Flughafen. Von Mallorca aus fliegen Sie wieder zurück in die Schweiz.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Chair
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Doppelzimmer (DB1)
- Verpflegung: Frühstück
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage