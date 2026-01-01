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Badeferien im El Coto ab Schweiz

Entdecken Sie die Schönheit dieser atemberaubenden Umgebung! Das Hotel liegt eingebettet in eine faszinierende Landschaft, die jeden Besucher verzaubert. Zu Ihrer Linken erstrecken sich malerische Strände mit sanftem Sand und dem glitzernden Blau des kristallklaren Wassers, perfekt für entspannte Spaziergänge oder erfrischende Tauchgänge. Direkt gegenüber laden die naturgeschützten Salzseen zu einem faszinierenden Anblick ein, während Sie die einzigartige Flora und Fauna bewundern können. Tauchen Sie ein in die Schönheit und Vielfalt dieser natürlichen Schätze, während Sie sich im Hotel verwöhnen lassen.
Badeferien im El Coto ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- Umgeben von einer eindrucksvollen Landschaft mit wunderschönen Stränden, kristallklarem Wasser und naturgeschützten Salzseen
- Hervorragendes kulinarisches Angebot
- Bei Halbpension wird das Abendessen am Tisch serviert
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Sie fliegen auf das wunderschöne Mallorca. Vom Flughafen aus reisen Sie zum gebuchten Hotel.

2-7. Tag El Coto

Das familiengeführte Hotel in Sant Jordi glänzt mit einer exzellenten Küche auf Sterne Niveaus, einem ausgezeichneten Weinkeller und seiner idealen Lage. Ob am Pool oder am Strand, dieses Hotel lädt überall zum Verweilen und Entspannen ein. Geniessen Sie erholsame Tage in diesem wundervollen Resort.

8. Tag Rückreise

Ihre Ferien neigen sich dem Ende zu und Sie reisen an den Flughafen. Von Mallorca aus fliegen Sie wieder zurück in die Schweiz.

Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
Preisbeispiel
  • Flüge ab/bis Zürich mit Chair
  • Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
  • Unterbringung im Doppelzimmer (DB1)
  • Verpflegung: Frühstück
Preisbeispiel mit Abreise am 15.05.2024

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

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