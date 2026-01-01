Badeferien im El Coto ab Schweiz

Entdecken Sie die Schönheit dieser atemberaubenden Umgebung! Das Hotel liegt eingebettet in eine faszinierende Landschaft, die jeden Besucher verzaubert. Zu Ihrer Linken erstrecken sich malerische Strände mit sanftem Sand und dem glitzernden Blau des kristallklaren Wassers, perfekt für entspannte Spaziergänge oder erfrischende Tauchgänge. Direkt gegenüber laden die naturgeschützten Salzseen zu einem faszinierenden Anblick ein, während Sie die einzigartige Flora und Fauna bewundern können. Tauchen Sie ein in die Schönheit und Vielfalt dieser natürlichen Schätze, während Sie sich im Hotel verwöhnen lassen.