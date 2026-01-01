Knecht Reisegruppe Gütesiegel
strandreisen

Badeferien im Playa Esperanza Resort Affiliated by Melia ab Schweiz

Das Playa Esperanza Resort Affiliated by Melia liegt im Norden von Mallorca in einzigartiger Umgebung und gilt als eines der besten Resorts auf Mallorca. Ruhesuchende kommen gleichwohl auf ihre Kosten wie Aktive und Familien, dank der Grosszügigkeit der Anlage, dessen Modernität und der Vielseitigkeit der Angbote. Mit nur wenigen Schritten sind Sie am Strand und können sich am türkisblauen Meer erfreuen.
Badeferien im Playa Esperanza Resort Affiliated by Melia ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- direkt am Strand gelegen
- grosses Sportangebot
- kinder- und familienfreundlich
- diverse Pools
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Heute erfolgt die Anreise nach Mallorca in Ihr Hotel.

2-7. Tag Playa Esperanza Resort Affiliated by Melia

Verbringen Sie die nächsten Tage mit Faulenzen, Schwimmen, Lesen, Wandern, Fahrradfahren, Essen, Trinken oder was auch immer Ihnen Spass bereitet und worauf Sie Lust haben. Ihr 4-Sterne Hotel bietet Ihnen unzählige Möglichkeiten, einen spannenden oder müssigen Tag zu verbringen und sich bestens zu erholen.

8. Tag Rückreise

Heute endet Ihr Urlaub und Sie fliegen zurück in die Schweiz.

Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
Preisbeispiel
  • Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
  • Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
  • Unterbringung im Doppelzimmer
  • Verpflegung: Frühstück
Preisbeispiel mit Abreise am 08.06.2024

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

Ähnliche Reisen