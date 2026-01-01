Das Playa Esperanza Resort Affiliated by Melia liegt im Norden von Mallorca in einzigartiger Umgebung und gilt als eines der besten Resorts auf Mallorca. Ruhesuchende kommen gleichwohl auf ihre Kosten wie Aktive und Familien, dank der Grosszügigkeit der Anlage, dessen Modernität und der Vielseitigkeit der Angbote. Mit nur wenigen Schritten sind Sie am Strand und können sich am türkisblauen Meer erfreuen.