Badeferien im Playa Esperanza Resort Affiliated by Melia ab Schweiz
Badeferien im Playa Esperanza Resort Affiliated by Melia ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- direkt am Strand gelegen
- grosses Sportangebot
- kinder- und familienfreundlich
- diverse Pools
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Heute erfolgt die Anreise nach Mallorca in Ihr Hotel.
2-7. Tag Playa Esperanza Resort Affiliated by Melia
Verbringen Sie die nächsten Tage mit Faulenzen, Schwimmen, Lesen, Wandern, Fahrradfahren, Essen, Trinken oder was auch immer Ihnen Spass bereitet und worauf Sie Lust haben. Ihr 4-Sterne Hotel bietet Ihnen unzählige Möglichkeiten, einen spannenden oder müssigen Tag zu verbringen und sich bestens zu erholen.
8. Tag Rückreise
Heute endet Ihr Urlaub und Sie fliegen zurück in die Schweiz.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Doppelzimmer
- Verpflegung: Frühstück
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage