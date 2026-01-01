Badeferien im TUI BLUE Atlantica Belvedere Resort ab Schweiz

Das 5-Sterne Adults Only Resort erwartet seine Gäste in leicht erhöhter Lage mit einem wunderbaren Ausblick auf das Ägäische Meer. In nur 50 m Gehdistanz erreichen Sie den 600 m langen Sandstrand mit eigenem Hotelabschnitt zum Sonne tanken. Dank dem breiten Angebot an Unterhaltung, Aktivitäten und Entspannung ist garantiert für jeden Geschmack etwas dabei. Lassen Sie sich vom erstklassigen Service und der frischen, kreativen Küche verwöhnen!