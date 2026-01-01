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Badeferien im TUI BLUE Atlantica Belvedere Resort ab Schweiz

Das 5-Sterne Adults Only Resort erwartet seine Gäste in leicht erhöhter Lage mit einem wunderbaren Ausblick auf das Ägäische Meer. In nur 50 m Gehdistanz erreichen Sie den 600 m langen Sandstrand mit eigenem Hotelabschnitt zum Sonne tanken. Dank dem breiten Angebot an Unterhaltung, Aktivitäten und Entspannung ist garantiert für jeden Geschmack etwas dabei. Lassen Sie sich vom erstklassigen Service und der frischen, kreativen Küche verwöhnen!
Badeferien im TUI BLUE Atlantica Belvedere Resort ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- Adults Only
- Wohlfühl-Wellness
- erstklassiger Service
- Abendunterhaltung
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Ihre Reise startet heute mit dem Flug aus der Schweiz nach Kos. Der Transfer bringt Sie vom Flughafen zu Ihrer Unterkunft.

2-7. Tag TUI BLUE Atlantica Belvedere Resort

Starten Sie den Tag mit einem ausgiebigen Frühstück, bevor Sie vom breiten Sport- und Unterhaltungsangebot des Resorts profitieren. Versuchen Sie sich in verschiedenen Land- und Wassersportarten oder nehmen Sie an interessanten Tagesaktivitäten teil. Erholung und Entspannung finden Sie im Wellnessbereich und natürlich am hoteleigenen Strandabschnitt. Abends erwartet Sie entspannte Abendunterhaltung sowie feinste Kulinarik.

8. Tag Rückreise

Ihre Reise endet heute und sie werden mit dem Transfer zurück zum Flughafen gebracht. Sie fliegen von Kos zurück in die Schweiz.

Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
Preisbeispiel
  • Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
  • Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
  • Unterbringung im Double Inland View (DZX1)
  • Verpflegung: Halbpension

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

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