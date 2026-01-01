Badeferien im TUI BLUE Atlantica Belvedere Resort ab Schweiz
Badeferien im TUI BLUE Atlantica Belvedere Resort ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- Adults Only
- Wohlfühl-Wellness
- erstklassiger Service
- Abendunterhaltung
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Ihre Reise startet heute mit dem Flug aus der Schweiz nach Kos. Der Transfer bringt Sie vom Flughafen zu Ihrer Unterkunft.
2-7. Tag TUI BLUE Atlantica Belvedere Resort
Starten Sie den Tag mit einem ausgiebigen Frühstück, bevor Sie vom breiten Sport- und Unterhaltungsangebot des Resorts profitieren. Versuchen Sie sich in verschiedenen Land- und Wassersportarten oder nehmen Sie an interessanten Tagesaktivitäten teil. Erholung und Entspannung finden Sie im Wellnessbereich und natürlich am hoteleigenen Strandabschnitt. Abends erwartet Sie entspannte Abendunterhaltung sowie feinste Kulinarik.
8. Tag Rückreise
Ihre Reise endet heute und sie werden mit dem Transfer zurück zum Flughafen gebracht. Sie fliegen von Kos zurück in die Schweiz.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Double Inland View (DZX1)
- Verpflegung: Halbpension
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage