Badeferien im Lagas Aegean Village ab Schweiz
Badeferien im Lagas Aegean Village ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- direkt am Privatstrand gelegen
- wunderschöne Ausblicke aufs Meer
- zuvorkommender Service
- verschiedene Freizeitaktivitäten
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Heute fliegen Sie nach Kos und reisen dann dort vom Flughafen ca. 8 km bis zu Ihrem Badeferienhotel.
2-7. Tag Lagas Aegean Village
Ihr Zimmer befindet sich oben am Hang, mit zauberhaftem Blick aufs Meer, die gesamte Infrastruktur finden Sie am Fuss des Hügels. Ein 24-Stunden-Minbus bringt Sie aber zu jeder Tages- und Nachtzeit bequem überall in der Anlage hin. Am hoteleigenen Strand können Sie verschiedene Wassersportarten ausüben, zum Hotel gehören zudem 4 Tennisplätze, ein Fitnesscenter mit Gymnastikraum, ein Süsswasserpool olympischer Grösse, ein Mehrzweckcourt für Volleyball und Mini-Soccer, eine Minigolfanlage, Beachvolleyball und vieles mehr. Sie werden hier also genau das Richtige für Sie finden, um wunderschöne Tag unter der Sonne Griechenlands zu verbringen.
8. Tag Rückreise
Heute heisst es Abschied nehmen und Sie reisen wieder zurück in die Schweiz.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Condor
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Doppelzimmer Meerblick
- Verpflegung: Halbpension
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage