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Badeferien im Lagas Aegean Village ab Schweiz

Das im traditionellen Stil erbaute Hotel bietet dank seiner Hanglage von überall her wunderbare Ausblicke auf das endlose Blau des Ägäischen Meeres. Zusammen mit der herzlichen Gastfreundschaft, dem zuvorkommenden Service und der ausgezeichneten Infrastruktur finden Sie hier die perfekten Voraussetzungen für einen unvergesslichen Urlaub. Das Hotel verfügt über einen privaten Strand, wo diverse Wassersportaktivitäten angeboten werden wie Jet-Ski Fahren oder Wasserski. 2 Restaurants und 2 Bars sorgen für das leibliche Wohl und verwöhnen die Gäste mit griechischer und internationaler Küche.
Badeferien im Lagas Aegean Village ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- direkt am Privatstrand gelegen
- wunderschöne Ausblicke aufs Meer
- zuvorkommender Service
- verschiedene Freizeitaktivitäten
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Heute fliegen Sie nach Kos und reisen dann dort vom Flughafen ca. 8 km bis zu Ihrem Badeferienhotel.

2-7. Tag Lagas Aegean Village

Ihr Zimmer befindet sich oben am Hang, mit zauberhaftem Blick aufs Meer, die gesamte Infrastruktur finden Sie am Fuss des Hügels. Ein 24-Stunden-Minbus bringt Sie aber zu jeder Tages- und Nachtzeit bequem überall in der Anlage hin. Am hoteleigenen Strand können Sie verschiedene Wassersportarten ausüben, zum Hotel gehören zudem 4 Tennisplätze, ein Fitnesscenter mit Gymnastikraum, ein Süsswasserpool olympischer Grösse, ein Mehrzweckcourt für Volleyball und Mini-Soccer, eine Minigolfanlage, Beachvolleyball und vieles mehr. Sie werden hier also genau das Richtige für Sie finden, um wunderschöne Tag unter der Sonne Griechenlands zu verbringen.

8. Tag Rückreise

Heute heisst es Abschied nehmen und Sie reisen wieder zurück in die Schweiz.

Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
Preisbeispiel
  • Flüge ab/bis Zürich mit Condor
  • Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
  • Unterbringung im Doppelzimmer Meerblick
  • Verpflegung: Halbpension

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

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