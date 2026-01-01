Badeferien im Lagas Aegean Village ab Schweiz

Lagas Aegean Village

Ihr Zimmer befindet sich oben am Hang, mit zauberhaftem Blick aufs Meer, die gesamte Infrastruktur finden Sie am Fuss des Hügels. Ein 24-Stunden-Minbus bringt Sie aber zu jeder Tages- und Nachtzeit bequem überall in der Anlage hin. Am hoteleigenen Strand können Sie verschiedene Wassersportarten ausüben, zum Hotel gehören zudem 4 Tennisplätze, ein Fitnesscenter mit Gymnastikraum, ein Süsswasserpool olympischer Grösse, ein Mehrzweckcourt für Volleyball und Mini-Soccer, eine Minigolfanlage, Beachvolleyball und vieles mehr. Sie werden hier also genau das Richtige für Sie finden, um wunderschöne Tag unter der Sonne Griechenlands zu verbringen.