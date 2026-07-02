Badeferien im Neptune Luxury Resort ab Schweiz

1 . Tag Anreise Heute reisen Sie mit dem Flugzeug von Zürich bis Kos. Nach Ankunft werden Sie mit einem Gruppentransfer zu Ihrem Hotel gebracht.

2-7 . Tag Neptune Luxury Resort Geniessen Sie die weitläufige Gartenanlage, welche zum Schlendern und Verweilen einladen. Schalten Sie im Liegestuhl am schönen, kilometerlangen Sandstrand ab und lassen Sie Ihre Seele baumeln. Abends laden die diversen À la Carte Restaurants dazu ein, den kulinarischen Horizont zu erweitern.

8 . Tag Rückreise Nach dem Frühstück werden Sie mit einem Gruppentransfer zurück an den Flughafen gebracht, von wo aus Sie den Rückflug nach Zürich antreten werden.