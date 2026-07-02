Badeferien im Neptune Luxury Resort ab Schweiz
Badeferien im Neptune Luxury Resort ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- Direkt am kilometerlangen traumhaften Dünenstrand
- WLAN kostenfrei
- 4 à la carte Restaurants
- Umfangreiches Sportprogramm
- Komfortable Deluxe-Zimmer
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Heute reisen Sie mit dem Flugzeug von Zürich bis Kos. Nach Ankunft werden Sie mit einem Gruppentransfer zu Ihrem Hotel gebracht.
2-7. Tag Neptune Luxury Resort
Geniessen Sie die weitläufige Gartenanlage, welche zum Schlendern und Verweilen einladen. Schalten Sie im Liegestuhl am schönen, kilometerlangen Sandstrand ab und lassen Sie Ihre Seele baumeln. Abends laden die diversen À la Carte Restaurants dazu ein, den kulinarischen Horizont zu erweitern.
8. Tag Rückreise
Nach dem Frühstück werden Sie mit einem Gruppentransfer zurück an den Flughafen gebracht, von wo aus Sie den Rückflug nach Zürich antreten werden.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Condor
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Doppelzimmer Meerblick D1M
- Verpflegung: Frühstück
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage