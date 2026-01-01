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Badeferien im Horizon Beach Resort ab Schweiz

Das 4-Sterne Hotel besteht aus einem Hauptgebäude und 45 Bungalows, welche von üppigen Gärten und exotischen Palmen umgeben sind. Die 155000 qm grosse Anlage lädt zum Spazieren und zum Entdecken ein. Durch die direkte Lage an einem der schönsten Strände von Kos ist das Hotel ideal für Gäste, welche die Nähe zum Strand und dem blauen Meer suchen und gerne Ihre Tage am Strand verbringen. Aber auch die Anlage selbst bietet unzählige Möglichkeiten für unvergessliche Urlaubstage mit seiner freundlichen Atmosphäre, dem zuvorkommenden Service und dem allgegenwärtigen Luxus.
Badeferien im Horizon Beach Resort ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- direkt am Strand gelegen
- grosse und üppige Gartenanlage
- ruhige Lage
- grosses Sport- und Aktivitätenprogramm
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Ihr Badeferienurlaub startet heute mit dem Flug aus der Schweiz nach Kos.

2-7. Tag Horizon Beach Resort

Es bieten sich Ihnen die unterschiedlichsten Möglichkeiten, aktive Tage auf Kos zu verbringen. Sei dies im Fitnessraum, beim Beachvolleyball, beim Tennis oder bei Ausflügen in die Umgebung. Wenn Sie es lieber ruhig und behaglich haben, dann erholen Sie sich an einem der Pools oder unternehmen einen gemütlichen Spaziergang am Strand entlang. In den Restaurants und Bars können Sie Ihre Tage dann bei einem leckeren Abendessen und einem abschliessenden Drink ausklingen lassen.

8. Tag Rückreise

Sie reisen heute zurück an den Flughafen für Ihren Rückflug in die Schweiz.

Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
Preisbeispiel
  • Flüge ab/bis Zürich mit Condor
  • Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
  • Unterbringung im Doppelzimmer Gartenblick
  • Verpflegung: Halbpension

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

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