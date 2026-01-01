Badeferien im Horizon Beach Resort ab Schweiz
Badeferien im Horizon Beach Resort ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- direkt am Strand gelegen
- grosse und üppige Gartenanlage
- ruhige Lage
- grosses Sport- und Aktivitätenprogramm
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Ihr Badeferienurlaub startet heute mit dem Flug aus der Schweiz nach Kos.
2-7. Tag Horizon Beach Resort
Es bieten sich Ihnen die unterschiedlichsten Möglichkeiten, aktive Tage auf Kos zu verbringen. Sei dies im Fitnessraum, beim Beachvolleyball, beim Tennis oder bei Ausflügen in die Umgebung. Wenn Sie es lieber ruhig und behaglich haben, dann erholen Sie sich an einem der Pools oder unternehmen einen gemütlichen Spaziergang am Strand entlang. In den Restaurants und Bars können Sie Ihre Tage dann bei einem leckeren Abendessen und einem abschliessenden Drink ausklingen lassen.
8. Tag Rückreise
Sie reisen heute zurück an den Flughafen für Ihren Rückflug in die Schweiz.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Condor
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Doppelzimmer Gartenblick
- Verpflegung: Halbpension
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage