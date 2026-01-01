Badeferien im Horizon Beach Resort ab Schweiz

Das 4-Sterne Hotel besteht aus einem Hauptgebäude und 45 Bungalows, welche von üppigen Gärten und exotischen Palmen umgeben sind. Die 155000 qm grosse Anlage lädt zum Spazieren und zum Entdecken ein. Durch die direkte Lage an einem der schönsten Strände von Kos ist das Hotel ideal für Gäste, welche die Nähe zum Strand und dem blauen Meer suchen und gerne Ihre Tage am Strand verbringen. Aber auch die Anlage selbst bietet unzählige Möglichkeiten für unvergessliche Urlaubstage mit seiner freundlichen Atmosphäre, dem zuvorkommenden Service und dem allgegenwärtigen Luxus.