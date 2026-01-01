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Badeferien im Mitsis Blue Domes Resort & Spa ab Schweiz

Das Luxushotel begeistert mit seiner riesigen Poollandschaft (10 Pools!), seiner Lage direkt am Strand, dem ausgezeichneten Service und dem grossen Angebot an Aktivitäten und kulinarischen Highlights. Es steht eine grosse Auswahl verschiedener Zimmertypen zur Verfügung, sodass jeder die genau richtige Unterkunft für sich findet. Kinder und Familien sind hier auch herzlich Willkommen und finden mit Wasserrutschen, Spielplatz und einem tollen Freizeitangebot die perfekten Voraussetzungen für einen unvergesslichen Urlaub.
Badeferien im Mitsis Blue Domes Resort & Spa ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- riesige Poollandschaft
- 11 Restaurants, 6 Bars
- direkte Strandlage
- grosses Freizeitangebot
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Ihr Urlaub startet heute mit dem Flug nach Kos und von dort reisen Sie weiter zu Ihrem 5-Sterne Hotel.

2-7. Tag Mitsis Blue Domes Resort & Spa

In und an der riesigen Poolanlage lässt es sich hervorragend entspannen und relaxen. Oder stürzen Sie sich in die Fluten der östlichen Ägäis und geniessen Sie das angenehm warme Salzwasser. Wenn Sie gerne aktiv sind, dann können Sie an einer der vielen Freizeitaktivitäten teilnehmen oder auf eigene Faust spannende Ausflüge unternehmen. Das Resort bietet unzählige Möglichkeiten, spannende, erholsame und aktive Tage zu verbringen.

8. Tag Rückreise

Heute fahren Sie wieder an den Flughafen für Ihren Rückflug in die Schweiz.

Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
Preisbeispiel
  • Flüge ab/bis Zürich mit Condor
  • Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
  • Unterbringung im Bungalow Gartenblick
  • Verpflegung: All Inclusive plus

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

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