Badeferien im Mitsis Blue Domes Resort & Spa ab Schweiz
Badeferien im Mitsis Blue Domes Resort & Spa ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- riesige Poollandschaft
- 11 Restaurants, 6 Bars
- direkte Strandlage
- grosses Freizeitangebot
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Ihr Urlaub startet heute mit dem Flug nach Kos und von dort reisen Sie weiter zu Ihrem 5-Sterne Hotel.
2-7. Tag Mitsis Blue Domes Resort & Spa
In und an der riesigen Poolanlage lässt es sich hervorragend entspannen und relaxen. Oder stürzen Sie sich in die Fluten der östlichen Ägäis und geniessen Sie das angenehm warme Salzwasser. Wenn Sie gerne aktiv sind, dann können Sie an einer der vielen Freizeitaktivitäten teilnehmen oder auf eigene Faust spannende Ausflüge unternehmen. Das Resort bietet unzählige Möglichkeiten, spannende, erholsame und aktive Tage zu verbringen.
8. Tag Rückreise
Heute fahren Sie wieder an den Flughafen für Ihren Rückflug in die Schweiz.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Condor
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Bungalow Gartenblick
- Verpflegung: All Inclusive plus
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage