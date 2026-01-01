Badeferien im Mitsis Blue Domes Resort & Spa ab Schweiz

Ihr Urlaub startet heute mit dem Flug nach Kos und von dort reisen Sie weiter zu Ihrem 5-Sterne Hotel.

Mitsis Blue Domes Resort & Spa

In und an der riesigen Poolanlage lässt es sich hervorragend entspannen und relaxen. Oder stürzen Sie sich in die Fluten der östlichen Ägäis und geniessen Sie das angenehm warme Salzwasser. Wenn Sie gerne aktiv sind, dann können Sie an einer der vielen Freizeitaktivitäten teilnehmen oder auf eigene Faust spannende Ausflüge unternehmen. Das Resort bietet unzählige Möglichkeiten, spannende, erholsame und aktive Tage zu verbringen.