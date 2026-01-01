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Badeferien im ananea Kos ab Schweiz

Einen entspannten Urlaub mit bestem Service erlebt man im ananea Kos. Das Hotel für Erwachsene legt viel Wert auf regionale Verbundenheit und bringt einem mit einer gehobenen mediterranen Küche, sorgfältig ausgewählten Wellnessangeboten und einer überall im Hotel spürbaren Slow-Living-Philosophie die Freiheit und Leichtigkeit der Insel Kos bewusst näher.
Badeferien im ananea Kos ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- Adults-only-Hotel in direkter Strandlage
- Zeitloses Slow-Glamour-Hotelkonzept
- Gourmetküche mit regionalen Zutaten
- Ausgewählte Wellnessangebote
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Sie fliegen auf die wunderschöne Insel Kos. Vom Flughafen aus reisen Sie zum gebuchten Hotel.

2-7. Tag ananea Kos

Unweit von Tigaki Beach gelegen, können Sie in diesem Resort völlig abschalten. Durch seine regionale Verbundenheit, die sich in der Küche sowie im ganzen Resort bemerkbar macht, zeichnet sich dieses Resort aus. Lassen Sie die Hektik der Welt hinter sich und geniessen den griechischen Lifestyle.

8. Tag Rückreise

Ihre Ferien neigen sich dem Ende zu und Sie reisen an den Flughafen. Von Kos aus fliegen Sie wieder zurück in die Schweiz.

Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
Preisbeispiel
  • Flüge ab/bis Zürich mit Condor
  • Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
  • Unterbringung im Doppelzimmer (DB3)
  • Verpflegung: Frühstück

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

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