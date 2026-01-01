Badeferien im ananea Kos ab Schweiz
Badeferien im ananea Kos ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- Adults-only-Hotel in direkter Strandlage
- Zeitloses Slow-Glamour-Hotelkonzept
- Gourmetküche mit regionalen Zutaten
- Ausgewählte Wellnessangebote
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Sie fliegen auf die wunderschöne Insel Kos. Vom Flughafen aus reisen Sie zum gebuchten Hotel.
2-7. Tag ananea Kos
Unweit von Tigaki Beach gelegen, können Sie in diesem Resort völlig abschalten. Durch seine regionale Verbundenheit, die sich in der Küche sowie im ganzen Resort bemerkbar macht, zeichnet sich dieses Resort aus. Lassen Sie die Hektik der Welt hinter sich und geniessen den griechischen Lifestyle.
8. Tag Rückreise
Ihre Ferien neigen sich dem Ende zu und Sie reisen an den Flughafen. Von Kos aus fliegen Sie wieder zurück in die Schweiz.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Condor
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Doppelzimmer (DB3)
- Verpflegung: Frühstück
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage