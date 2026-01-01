Knecht Reisegruppe Gütesiegel
strandreisen

Badeferien im Porto Bello Royal ab Schweiz

Die gesamte Anlage ist im mediterranen Stil erbaut und bietet vor allem eines: Erholung pur! Alle Zimmer sind grosszügig eingerichtet und sind um die insgesamt 13 Pools angeordnet. Wer lieber am Strand entspannen oder im Meer baden möchte, erreicht über eine kurze Unterführung das türkisblaue Meer direkt vom Hotel aus. Die 5 Restaurants und 3 Bars sorgen für Ihr leibliches Wohl und verwöhnen Sie mit nationaler und internationaler Küche.
Badeferien im Porto Bello Royal ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- riesige Poollandschaft
- 5 Restaurants, 3 Bars
- direkter Strandzugang
- grosszügige Zimmer
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Ihr Urlaub startet heute mit dem Flug nach Kos und der kurzen Weiterreise zu Ihrem 5-Sterne Hotel.

2-7. Tag Porto Bello Royal

Am besten starten Sie Ihren Tag mit einem Sprung in den Pool, denn die Zimmer sind alle um die 13 Pools herum angelegt. Oder aber Sie spazieren den kurzen Weg zum Strand und nehmen ein erfrischendes Morgenbad im klaren Meer. Sie haben danach unzählige Möglichkeiten, den Tag zu verbringen. Bei Ruhe und Müssiggang am Pool oder im Spa, oder bei einer sportlichen Aktivität wie Beachvolleyball, Tennis oder diversen Wassersportmöglichkeiten. Am Abend bieten die 5 Restaurants und 3 Bars das perfekte Ambiente, um den Tag ausklingen zu lassen.

8. Tag Rückreise

Heute endet Ihr Urlaub und Sie fliegen zurück in die Schweiz.

Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
Preisbeispiel
  • Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
  • Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
  • Unterbringung im Standard Doppelzimmer
  • Verpflegung: All Inclusive

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

Ähnliche Reisen