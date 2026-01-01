Badeferien im Porto Bello Royal ab Schweiz
Badeferien im Porto Bello Royal ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- riesige Poollandschaft
- 5 Restaurants, 3 Bars
- direkter Strandzugang
- grosszügige Zimmer
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Ihr Urlaub startet heute mit dem Flug nach Kos und der kurzen Weiterreise zu Ihrem 5-Sterne Hotel.
2-7. Tag Porto Bello Royal
Am besten starten Sie Ihren Tag mit einem Sprung in den Pool, denn die Zimmer sind alle um die 13 Pools herum angelegt. Oder aber Sie spazieren den kurzen Weg zum Strand und nehmen ein erfrischendes Morgenbad im klaren Meer. Sie haben danach unzählige Möglichkeiten, den Tag zu verbringen. Bei Ruhe und Müssiggang am Pool oder im Spa, oder bei einer sportlichen Aktivität wie Beachvolleyball, Tennis oder diversen Wassersportmöglichkeiten. Am Abend bieten die 5 Restaurants und 3 Bars das perfekte Ambiente, um den Tag ausklingen zu lassen.
8. Tag Rückreise
Heute endet Ihr Urlaub und Sie fliegen zurück in die Schweiz.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Standard Doppelzimmer
- Verpflegung: All Inclusive
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage