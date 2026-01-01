Badeferien im Porto Bello Royal ab Schweiz

Porto Bello Royal

Am besten starten Sie Ihren Tag mit einem Sprung in den Pool, denn die Zimmer sind alle um die 13 Pools herum angelegt. Oder aber Sie spazieren den kurzen Weg zum Strand und nehmen ein erfrischendes Morgenbad im klaren Meer. Sie haben danach unzählige Möglichkeiten, den Tag zu verbringen. Bei Ruhe und Müssiggang am Pool oder im Spa, oder bei einer sportlichen Aktivität wie Beachvolleyball, Tennis oder diversen Wassersportmöglichkeiten. Am Abend bieten die 5 Restaurants und 3 Bars das perfekte Ambiente, um den Tag ausklingen zu lassen.