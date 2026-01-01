Badeferien im Blue Lagoon Village ab Schweiz
Badeferien im Blue Lagoon Village ab Schweiz
ab CHF 1512.– / pro Person
ab/bis Schweiz
Highlights:
- Direkte Strandlage
- Luxuriöse Pools
- Vielfältiges Sportangebot
- Hochwertige All-Inclusive-Verpflegung
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Heute reisen Sie mit dem Flugzeug von Zürich bis Kos. Nach Ankunft werden Sie mit einem Bustransfer zu Ihrem Hotel gebracht.
2-7. Tag Blue Lagoon Village
Ein perfekter Tag im Blue Lagoon Village beginnt mit einem Frühstück am Buffetrestaurant, gefolgt von einem entspannten Vormittag am Lagunenpool oder Strand. Am Nachmittag laden vielfältige Aktivitäten wie Tennis oder Wassersport Sie zum Mitmachen ein. Nach einem erfrischenden Drink an der Poolbar finden Sie im Spa Entspannung pur. Lassen Sie den Tag mit einem köstlichen Abendessen in einem der À-la-carte-Restaurants und einem gemütlichen Spaziergang am Strand bei Sonnenuntergang ausklingen.
8. Tag Rückreise
Nach dem Frühstück werden Sie mit einem Bustransfer zurück an den Flughafen gebracht, von wo aus Sie den Rückflug nach Zürich antreten werden.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Condor
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Twin Garden View DZX1
- Verpflegung: All inclusive
Preise
8 Tage / 7 Nächte ab CHF 1512.– / pro Person