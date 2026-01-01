Badeferien im Blue Lagoon Village ab Schweiz

Heute reisen Sie mit dem Flugzeug von Zürich bis Kos. Nach Ankunft werden Sie mit einem Bustransfer zu Ihrem Hotel gebracht.

Blue Lagoon Village

Ein perfekter Tag im Blue Lagoon Village beginnt mit einem Frühstück am Buffetrestaurant, gefolgt von einem entspannten Vormittag am Lagunenpool oder Strand. Am Nachmittag laden vielfältige Aktivitäten wie Tennis oder Wassersport Sie zum Mitmachen ein. Nach einem erfrischenden Drink an der Poolbar finden Sie im Spa Entspannung pur. Lassen Sie den Tag mit einem köstlichen Abendessen in einem der À-la-carte-Restaurants und einem gemütlichen Spaziergang am Strand bei Sonnenuntergang ausklingen.