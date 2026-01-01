Badeferien im Ikos Aria ab Schweiz

ab/bis Schweiz

- 7 à-la-carte Restaurants mit Michelin Sterneköche Menus

- 9 Bars und eine Auswahl von über 300 internationalen und nationalen Weinen

- Ikos‘ „Local Discovery“-Konzept bietet einen Mini Cooper für einen ganzen Tag und Dine-Out in lokalen Restaurants

- 24 Stunden Zimmerservice & eine täglich aufgefüllte Minibar

- Direkte Strandlage

Highlights: