Badeferien im Ikos Aria ab Schweiz
Badeferien im Ikos Aria ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- 7 à-la-carte Restaurants mit Michelin Sterneköche Menus
- 9 Bars und eine Auswahl von über 300 internationalen und nationalen Weinen
- Ikos‘ „Local Discovery“-Konzept bietet einen Mini Cooper für einen ganzen Tag und Dine-Out in lokalen Restaurants
- 24 Stunden Zimmerservice & eine täglich aufgefüllte Minibar
- Direkte Strandlage
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Heute reisen Sie mit dem Flugzeug von Zürich bis Kos. Nach Ankunft werden Sie mit einem Gruppentransfer zu Ihrem Hotel gebracht.
2-7. Tag Ikos Aria
In einer modernen doch zeitgenössischen Anlage können Sie von diversen Ferienangeboten sowie von einem hervorragenden Strand profitieren. Erholung steht hier ganz gross auf dem Programm. Kulinarisch können Sie sich hier in 7 verschiedenen À la carte Restaurants verwöhnen lassen. Ein grosses Bar-Angebot mit einem umfassenden Weinkeller lädt zu einem Schlummertrunk ein, um einen entspannten Tag im Urlaub abzurunden.
8. Tag Rückreise
Nach dem Frühstück werden Sie mit einem Gruppentransfer zurück an den Flughafen gebracht, von wo aus Sie den Rückflug nach Zürich antreten werden.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Dreibettzimmer Superior Meerblick
- Verpflegung: All Inclusive plus
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage