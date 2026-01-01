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Nyne Hotels - The Muse

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Bentota

The Muse bietet eine gelungene Kombination aus simplem Luxus und entspannter Atmosphäre. Hier erwartet Sie eine Oase der Ruhe.

Beschreibung

Einleitung
Schöner Pool­bereich, der zum Entspannen einlädt. Wassersportaktivitäten wie Jet Ski werden auf Anfrage angeboten. Spannende Bootsausflüge oder interessante Fluss-Safaris können vor Ort organisiert werden.
Lage
Nur ein paar Schritte vom Meer, sowie den zwei Schwesternhotels entfernt. Zwischen der Anlage und dem Strand befindet sich eine einzelne Bahnlinie, welche jedoch nur wenig befahren ist. In der Umgebung befinden sich wenige lokale Einkaufs-/Verpflegungsmöglichkeiten. Der internationale Flughafen Colombo Bandaranaika erreichen Sie in ca. 2 Fahrstunden.
Angebot
Das halboffene Restaurant ist auf westliche und internationale Küche spezialisiert und bietet aber auch einheimische Köstlichkeiten.
Zimmer
Die 9 Zimmer sind ursprünglich eingerichtet, mit einer harmonischen Kombination von dunklen Holzelementen und Akzenten in hellen Naturfarben. Alle Zimmer sind ausgestattet mit Kli­ma­­­­­an­lage, Deckenventilator, Badezimmer mit Regendusche, Fernseher, gratis Inter­net­­­zu­gang, Kaf­fee-/­Tee­kocher, Minibar und Safe.
Deluxe (4): 33 m² grosse Zimmer mit Balkon oder Terrasse und Blick in den Garten.
Superior (2): Gleiche Ausstattung, mit 42 m² jedoch etwas geräumiger. Beide Zimmer befinden sich im ersten Stockwerk.
Premier Outdoor Jacuzzi (1): Das 31 m² grosse Zimmer befindet sich im Erdgeschoss am hinteren Ende des Gebäudes und bietet zusätzlich eine Terrasse mit einem privaten Jacuzzi.
Premier Terrace (1): 55 m² gross und im ersten Stockwerk gelegen. Das Zimmer verfügt über eine grosszügige Terrasse mit Ausblick auf den Poolbereich und ins tropische Grün.
ab CHF 150.– / pro Person

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