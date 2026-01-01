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Lanka Princess Ayurveda Hotel

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Beruwela

Geniessen Sie Ayurveda-Ferien mit einer revitalisierenden Mischung aus wohltuenden Massagen, Yoga, Meditation und gesunder Ernährung gepaart mit hervorragendem Service und direkter Strandlage.

Beschreibung

Einleitung
Grosses Ayurveda Kurzentrum mit zahlreichen Körper- und Beautybehandlungen, Yoga, Tai-Chi und Meditation. Mehrmals pro Woche Vorträge zu den The­men, Ayurveda, Kräutermedizin, Akupunktur. Swim­ming­­­pool, Wassergymnastik, Fitnessraum, Darts, Boccia, Bibliothek, Kochdemonstrationen. Abends teilweise Unterhaltung mit dezenter Live-Musik.
Lage
Direkt am Strand von Beruwela gelegen, cirka 4 km vom Ortszentrum entfernt. Die Transferzeit zum Flughafen beträgt cirka 2 Stunden.
Angebot
Zum Erfolg einer Ayurveda Kur trägt auch die gesunde Ernährung ganz wesentlich bei. Im «Ayurveda» Restaurant werden die Mahl­zeiten für ayurvedische Gäste, wie vom Arzt verordnet, zubereitet. Auch Gäste, die keine Ayur­veda-Kur machen, dürfen diese Köstlichkeiten genies­sen. Im «Batahira» geniessen Sie lokale und internationale Gerichte. In der Lobby Bar und der Pool Bar geniessen Sie frische, fruchtige Smoothies, Cocktails und leichte Snacks. Alkoholische Getränke gegen Bezahlung.
Zimmer

Die 108 Zimmer und Suiten verteilen sich über vier Etagen und sind allesamt zum Meer hin ausgerichtet. Zur Ausstattung zählen Klima­­anlage, Fern­seher, Te­lef­on, gratis Internetzugang, Mini­bar, Safe und Föhn.
Comfort & Comfort Plus (46): 45 m² grosse, ansprechende Zim­­mer mit zwei Einzelbetten, Sitzecke, Bad mit Badewanne/Dusche und separatem WC. Grosser Balkon oder Terrasse mit Sonnen­liege und Sitzgruppe mit Blick auf den Pool und den Garten.

Die Comfort Plus Zimmer liegen auf der dritten, obersten Etage.
Superior & Superior Plus (50): 45 m² grosse, komfortable Zim­­mer mit zwei Einzelbetten mit Baldachin für das Moskito­netz, Sitzecke, Bad mit Regendusche und separatem WC. Zusätzlich mit Kaffee-/Teekocher ausgestattet. Grosser Balkon oder Terrasse mit Sonnen­liege und Sitz­gruppe mit Blick auf den Pool und den Garten. Die Superior Plus Zimmer liegen auf der dritten, obersten Etage an bevorzugter Lage.
Superior Suite (6): Gleiche Einrichtung und Ausstattung wie Superior, 90 m² gross mit separatem Wohnzim­mer und gros­sem Balkon mit Sonnenliegen, Sonnenschirm und Sitz­gruppe mit Blick auf Pool und Garten.

ab CHF 74.– / pro Person

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