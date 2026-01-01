Lanka Princess Ayurveda Hotel
Beruwela
Beschreibung
Einleitung
Grosses Ayurveda Kurzentrum mit zahlreichen Körper- und Beautybehandlungen, Yoga, Tai-Chi und Meditation. Mehrmals pro Woche Vorträge zu den Themen, Ayurveda, Kräutermedizin, Akupunktur. Swimmingpool, Wassergymnastik, Fitnessraum, Darts, Boccia, Bibliothek, Kochdemonstrationen. Abends teilweise Unterhaltung mit dezenter Live-Musik.
Lage
Direkt am Strand von Beruwela gelegen, cirka 4 km vom Ortszentrum entfernt. Die Transferzeit zum Flughafen beträgt cirka 2 Stunden.
Angebot
Zum Erfolg einer Ayurveda Kur trägt auch die gesunde Ernährung ganz wesentlich bei. Im «Ayurveda» Restaurant werden die Mahlzeiten für ayurvedische Gäste, wie vom Arzt verordnet, zubereitet. Auch Gäste, die keine Ayurveda-Kur machen, dürfen diese Köstlichkeiten geniessen. Im «Batahira» geniessen Sie lokale und internationale Gerichte. In der Lobby Bar und der Pool Bar geniessen Sie frische, fruchtige Smoothies, Cocktails und leichte Snacks. Alkoholische Getränke gegen Bezahlung.
Zimmer
Die 108 Zimmer und Suiten verteilen sich über vier Etagen und sind allesamt zum Meer hin ausgerichtet. Zur Ausstattung zählen Klimaanlage, Fernseher, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar, Safe und Föhn.
Die Comfort Plus Zimmer liegen auf der dritten, obersten Etage.
Die 108 Zimmer und Suiten verteilen sich über vier Etagen und sind allesamt zum Meer hin ausgerichtet. Zur Ausstattung zählen Klimaanlage, Fernseher, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar, Safe und Föhn.
Comfort & Comfort Plus (46): 45 m² grosse, ansprechende Zimmer mit zwei Einzelbetten, Sitzecke, Bad mit Badewanne/Dusche und separatem WC. Grosser Balkon oder Terrasse mit Sonnenliege und Sitzgruppe mit Blick auf den Pool und den Garten.
Die Comfort Plus Zimmer liegen auf der dritten, obersten Etage.
Superior & Superior Plus (50): 45 m² grosse, komfortable Zimmer mit zwei Einzelbetten mit Baldachin für das Moskitonetz, Sitzecke, Bad mit Regendusche und separatem WC. Zusätzlich mit Kaffee-/Teekocher ausgestattet. Grosser Balkon oder Terrasse mit Sonnenliege und Sitzgruppe mit Blick auf den Pool und den Garten. Die Superior Plus Zimmer liegen auf der dritten, obersten Etage an bevorzugter Lage.
Superior Suite (6): Gleiche Einrichtung und Ausstattung wie Superior, 90 m² gross mit separatem Wohnzimmer und grossem Balkon mit Sonnenliegen, Sonnenschirm und Sitzgruppe mit Blick auf Pool und Garten.
ab CHF 74.– / pro Person
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