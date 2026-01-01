Beschreibung

Einleitung Gemütlicher Swimmingpool mit Sonnen­­deck, Liegen und Sonnenschirmen. Nebst einem Fitnesscenter bietet das Hotel ein grosses Wassersportangebot wie Tauch- und Schnorchelausflüge, Windsurfing, Jet Ski, Wasserski oder Kayaking.

Lage Neben den zwei Schwesternhotels, leicht zurückversetzt gelegen. Zwischen der Anlage und dem Strand, welcher ca. 50 Meter entfernt ist, befindet sich eine einzelne Bahnlinie, welche jedoch nur wenig befahren ist. In der Umgebung befinden sich wenige lokale Einkaufs-/Verpflegungsmöglichkeiten. Der internationale Flughafen Colombo Bandaranaika erreichen Sie in ca. 2 Fahrstunden.

Angebot Überdachtes Restaurant & Bar mit offenen Seitenwänden. Mit authentischen, lokalen Spezialitäten und internationale Delikatessen bis hin zu raffiniert fusionierter Küche werden hier keine Wünsche offengelassen.