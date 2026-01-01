Taru Villas - The Long House
Bentota
Beschreibung
Einleitung
Gemütlicher Swimmingpool mit Sonnendeck, Liegen und Sonnenschirmen. Nebst einem Fitnesscenter bietet das Hotel ein grosses Wassersportangebot wie Tauch- und Schnorchelausflüge, Windsurfing, Jet Ski, Wasserski oder Kayaking.
Lage
Neben den zwei Schwesternhotels, leicht zurückversetzt gelegen. Zwischen der Anlage und dem Strand, welcher ca. 50 Meter entfernt ist, befindet sich eine einzelne Bahnlinie, welche jedoch nur wenig befahren ist. In der Umgebung befinden sich wenige lokale Einkaufs-/Verpflegungsmöglichkeiten. Der internationale Flughafen Colombo Bandaranaika erreichen Sie in ca. 2 Fahrstunden.
Angebot
Überdachtes Restaurant & Bar mit offenen Seitenwänden. Mit authentischen, lokalen Spezialitäten und internationale Delikatessen bis hin zu raffiniert fusionierter Küche werden hier keine Wünsche offengelassen.
Zimmer
Die 9 grosszügigen und eleganten Zimmer und Suite verteilen sich auf zwei Stockwerke und sind im modernen Stil gestaltet. Alle Zimmer sind ausgestattet mit Klimaanlage, Deckenventilator, Badezimmer mit Regendusche, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher und Safe.
Superior (4): 56 m² grosse Zimmer. Sie liegen verteilt im Erdgeschoss sowie im ersten Stockwerk mit Blick in den Garten.
Premier (4): Gleiche Grösse, ebenfalls auf beide Stockwerke verteilt und verfügen über einen privaten Balkon oder Terrasse mit Aussicht auf das Meer.
Family Suite (1): Die 81 m² grosse Suite befindet sich im ersten Stockwerk. Sie besteht aus zwei separaten Schlafzimmern und einem geräumigen Wohnbereich.
Superior (4): 56 m² grosse Zimmer. Sie liegen verteilt im Erdgeschoss sowie im ersten Stockwerk mit Blick in den Garten.
Premier (4): Gleiche Grösse, ebenfalls auf beide Stockwerke verteilt und verfügen über einen privaten Balkon oder Terrasse mit Aussicht auf das Meer.
Family Suite (1): Die 81 m² grosse Suite befindet sich im ersten Stockwerk. Sie besteht aus zwei separaten Schlafzimmern und einem geräumigen Wohnbereich.
ab CHF 231.– / pro Person
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