Nyne Hotels - Rock Villa
Bentota
Beschreibung
Einleitung
Von tropischem Grün umgebener Swimmingpool, kleiner aber feiner Spa-Bereich sowie Yoga-Angebot.
Lage
Nur ein paar Schritte vom Meer, sowie den zwei Schwesternhotels entfernt. Zwischen der Anlage und dem Strand befindet sich eine einzelne Bahnlinie, welche jedoch nur wenig befahren ist. In der Umgebung befinden sich wenige lokale Einkaufs-/Verpflegungsmöglichkeiten. Der internationale Flughafen Colombo Bandaranaika erreichen Sie in ca. 2 Fahrstunden.
Angebot
Restaurant mit Bar im Pavillon Stil mit srilankischen sowie auch internationalen Speisen. Geniessen Sie die sorgfältig auserlesenen und individuell zusammengestellten Gourmandisen im Restaurant oder unter freiem Himmel.
Zimmer
Die 8 geräumigen und hellen Zimmer und Suiten sind im traditionellen Stil eingerichtet. Alle Zimmer sind ausgestattet mit Klimaanlage, Deckenventilator, Badezimmer mit Regendusche, Fernseher, gratis Internetzugang, Kaffee-/Teekocher, Minibar und Safe.
Im Garten befindet sich der private Pool und ein Esspavillon.
Die 8 geräumigen und hellen Zimmer und Suiten sind im traditionellen Stil eingerichtet. Alle Zimmer sind ausgestattet mit Klimaanlage, Deckenventilator, Badezimmer mit Regendusche, Fernseher, gratis Internetzugang, Kaffee-/Teekocher, Minibar und Safe.
Deluxe (2): Gemütliche Zimmer mit 32 m² Wohnfläche.
Superior (2): 31 m² gross und verfügen zusätzlich über eine private, überdachte Terrasse mit Sitzgelegenheit.
Pool Suite (1): Die 154 m² grosse, einzelstehende Villa verfügt über zwei Schlafzimmer und einen kleinen Wohnbereich.
Im Garten befindet sich der private Pool und ein Esspavillon.
Walauwwa Suite (1): 238 m² grosse Suite mit separatem Wohnbereich, Esszimmer und grosszügiger, privater Terrasse. Die zwei Schlafzimmer verfügen je über ein eigenes Badezimmer.
ab CHF 194.– / pro Person
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