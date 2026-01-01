Die 8 geräumigen und hellen Zim­mer und Suiten sind im traditionellen Stil eingerichtet. Alle Zimmer sind ausgestattet mit Kli­ma­­­­­an­lage, Deckenventilator, Badezimmer mit Regendusche, Fernseher, gratis Inter­net­­­zu­gang, Kaf­fee-/­Tee­kocher, Minibar und Safe.

Deluxe (2): Gemütliche Zimmer mit 32 m² Wohnfläche.

Superior (2): 31 m² gross und verfügen zusätzlich über eine private, überdachte Terrasse mit Sitzgelegenheit.

Pool Suite (1): Die 154 m² grosse, einzelstehende Villa verfügt über zwei Schlafzimmer und einen kleinen Wohnbereich.

Im Garten befindet sich der private Pool und ein Esspavillon.

Walauwwa Suite (1): 238 m² grosse Suite mit separatem Wohnbereich, Esszimmer und grosszügiger, privater Terrasse. Die zwei Schlafzimmer verfügen je über ein eigenes Badezimmer.