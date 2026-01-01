159 Zimmer und Suiten verteilen sich auf mehrere dreistöckige Gebäude entlang des Strandes und um den Poolbereich in der grünen Anlage. Die Zimmer sind in modernem Kolonialstil mit eleganten Holzdetails eingerichtet und verfügen über einen grosszügigen Balkon oder Terrasse. Alle sind 53 m2 gross und gleich ausgestattet mit Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn. Badezimmer mit Badewanne und Regendusche.

Premium Terrace (28): Blick auf den tropischen Garten und/oder Pool.

Premium Pool Access (14): Gleich wie Premium Terrace, im Erdgeschoss gelegen mit direktem Zugang zum Garten vor dem Pool.

(kein direkter Pooleinstieg).

Luxury Beach Access (31): Diese sind in den vorderen Gebäuden Richtung Meer ausgerichtet und verfügen über eine grosse Veranda mit Lounge und Sitzecke. Teilweise Meersicht (je nach Vegetation vor dem Zimmer).

Luxury Sea View (70): Oberhalb der Premium Terrace Zimmer, mit wunderschönem Ausblick auf den Ozean.