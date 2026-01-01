Cinnamon Bentota Beach
Bentota
Beschreibung
Einleitung
Hübsche Poollandschaft mit zwei Pools und Kinderbecken. Toller Spa mit Ayurveda-Anwendungen, Fitnesscenter, Kids Club und Spielplatz. Am Strand werden diverse Wasseraktivitäten angeboten wie Kajaks, Wasserski, Flyboard, Schlauchbootfahrten und Jetskis. Im Resort gibt es ausserdem ein hauseigenes «Artisan Village», wo Gäste verschiedene lokale Handwerkskünste erlernen können und es werden Ausflüge organisiert.
Lage
Am wunderschönen goldenen Bentota Strand, der zu den schönsten des Landes gehört. Neben dem Resort mündet der Bentota River in den Ozean, sodass zwei Seiten des Areals an Gewässer grenzen. Hinter dem Hotel verläuft die Bahnlinie Colombo-Galle, die kaum stört. Einige Restaurants befinden sich in Gehdistanz, zum Zentrum spazieren Sie in 10-15 Minuten. Die Transferzeit zum internationalen Flughafen von Colombo beträgt ungefähr 2 ½ Stunden.
Angebot
Das grosszügige «Nossa» Restaurant bietet tägliches Frühstücksbuffet sowie internationale Menüs am Mittag. Abends verwandelt sich die Location in zwei Restaurants, das asiatische «Zest» und das italienische «Ottimo». Im «Sea Meats Spice» kommen besonders Liebhaber von frischem Seafood auf Ihre Kosten. Die «Fuze» Lounge Bar, sowie eine Poolbar runden das Angebot mit leckeren Cocktails und Snacks ab.
Zimmer
159 Zimmer und Suiten verteilen sich auf mehrere dreistöckige Gebäude entlang des Strandes und um den Poolbereich in der grünen Anlage. Die Zimmer sind in modernem Kolonialstil mit eleganten Holzdetails eingerichtet und verfügen über einen grosszügigen Balkon oder Terrasse. Alle sind 53 m2 gross und gleich ausgestattet mit Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn. Badezimmer mit Badewanne und Regendusche.
(kein direkter Pooleinstieg).
159 Zimmer und Suiten verteilen sich auf mehrere dreistöckige Gebäude entlang des Strandes und um den Poolbereich in der grünen Anlage. Die Zimmer sind in modernem Kolonialstil mit eleganten Holzdetails eingerichtet und verfügen über einen grosszügigen Balkon oder Terrasse. Alle sind 53 m2 gross und gleich ausgestattet mit Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn. Badezimmer mit Badewanne und Regendusche.
Premium Terrace (28): Blick auf den tropischen Garten und/oder Pool.
Premium Pool Access (14): Gleich wie Premium Terrace, im Erdgeschoss gelegen mit direktem Zugang zum Garten vor dem Pool.
(kein direkter Pooleinstieg).
Luxury Beach Access (31): Diese sind in den vorderen Gebäuden Richtung Meer ausgerichtet und verfügen über eine grosse Veranda mit Lounge und Sitzecke. Teilweise Meersicht (je nach Vegetation vor dem Zimmer).
Luxury Sea View (70): Oberhalb der Premium Terrace Zimmer, mit wunderschönem Ausblick auf den Ozean.
ab CHF 140.– / pro Person
Loading map...