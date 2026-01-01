14 grosse, geschmackvoll eingerichtete Standard Zimmer im Parterre mit Gartensicht, 16 Superior Zimmer im 1. Stock mit Garten- oder Meersicht alle mit Klimaanlage, Dusche, WC, Haarfön, TV, Telefon, Safe, Minibar (auf Anfrage), Tee- und Kaffeekocher, WiFi kostenfrei, Balkon zum Meer – die Meersicht ist einzig durch die zum Teil dichte Vegetation eingeschränkt. 17 Deluxe Zimmer im Parterre oder 1. Stock am nächsten zum Strand gelegen (vier davon haben zusätzlich noch eine Badewanne).

3 neue Sky Deluxe Zimmer im 1. Stock mit einem Rooftop Garten, Jacuzzi und bester Aussicht auf den Indischen Ozean. 2 Superior Family Zimmer mit einem zweiten Schlafzimmer für die Kinder und 13 1- und 2-Schlafzimmer Apartments mit Küche.