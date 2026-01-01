Acajou Beach Resort
Praslin
Beschreibung
Einleitung
Die Zimmer befinden sich in zweistöckigen Reihenbungalows aus Holz verteilt in einem schönen Garten, Hauptgebäude mit Rezeption, zwei Restaurants, Bars, Boutique, Infinity Pool, Massage- und Fitnessraum, Internet-Lounge, WiFi kostenfrei.
Zimmer
14 grosse, geschmackvoll eingerichtete Standard Zimmer im Parterre mit Gartensicht, 16 Superior Zimmer im 1. Stock mit Garten- oder Meersicht alle mit Klimaanlage, Dusche, WC, Haarfön, TV, Telefon, Safe, Minibar (auf Anfrage), Tee- und Kaffeekocher, WiFi kostenfrei, Balkon zum Meer – die Meersicht ist einzig durch die zum Teil dichte Vegetation eingeschränkt. 17 Deluxe Zimmer im Parterre oder 1. Stock am nächsten zum Strand gelegen (vier davon haben zusätzlich noch eine Badewanne).
3 neue Sky Deluxe Zimmer im 1. Stock mit einem Rooftop Garten, Jacuzzi und bester Aussicht auf den Indischen Ozean. 2 Superior Family Zimmer mit einem zweiten Schlafzimmer für die Kinder und 13 1- und 2-Schlafzimmer Apartments mit Küche.
Unterhaltung
Lokale Bands 3 - 4 Mal wöchentlich.
Gratis-Sport
Fitnessraum.
Sport gegen Gebühr
Bootsauflüge, Fahrräder, Tauchen (ausserhalb vom Hotel).
Kinder
Kinderpool, Babysitting (gegen Gebühr).
ab CHF 264.– / pro Person
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