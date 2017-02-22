7, mit natürlichen Materialien und mit viel Liebe zum Detail eingerichtete Garden Charm Zimmer (22 m2), 17 Garden Superior Zimmer (28 m2, mit Verbindungstüren), 3 Garden Family Chalets (46 m2) mit Dusche, WC, Haarfön, Fernseher, Klimaanlage, Tee- und Kaffeekocher, Minibar, Safe, WiFi kostenfrei, Terrasse liegen alle verteilt im tropischen Garten. Im Beach House direkt am Strand befinden sich 12 Zimmer (2 Beach Garden, 6 Beach Superior, 2 Beach Deluxe und 2 Beach Penthouse).