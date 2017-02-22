Bliss Praslin
Praslin
Beschreibung
Einleitung
Beach House Restaurant, Bar, zwei Pools, Spa, WiFi kostenfrei in den öffentlichen Bereichen.
Zimmer
7, mit natürlichen Materialien und mit viel Liebe zum Detail eingerichtete Garden Charm Zimmer (22 m2), 17 Garden Superior Zimmer (28 m2, mit Verbindungstüren), 3 Garden Family Chalets (46 m2) mit Dusche, WC, Haarfön, Fernseher, Klimaanlage, Tee- und Kaffeekocher, Minibar, Safe, WiFi kostenfrei, Terrasse liegen alle verteilt im tropischen Garten. Im Beach House direkt am Strand befinden sich 12 Zimmer (2 Beach Garden, 6 Beach Superior, 2 Beach Deluxe und 2 Beach Penthouse).
ab CHF 144.– / pro Person
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