8 geschmackvoll eingerichtete Superior Zimmer (40 m2), 7 Villen (40 m2), 4 Family Zimmer (45 m2) sowie eine Suite (100 m2) liegen in einem tropischen Garten. Alle mit Klimaanlage, Deckenventilator, Safe, Tee- und Kaffeekocher, Mini-Kühlschrank, Dusche, WC, Aussendusche, Haarfön, Strandtücher, TV, WiFi kostenfrei und Balkon/Veranda. Die Suite bietet zusätzlich einen privaten Garten sowie einen kleinen privaten Plunge-Pool.