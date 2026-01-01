Indian Ocean Lodge
Praslin
Beschreibung
Einleitung
Acht stilvolle, zweistöckige Gebäude mit je 4 Zimmern, moderne Lobby, Boutique, Restaurant, Bar, Lounge, zwei Pools. Gratis WiFi. Stand Up Paddle, Kajaks kostenfrei, Tauchen gegen Gebühr.
Zimmer
Renovierte, grosszügige Standardzimmer (45 m²), geschmackvoll eingerichtet mit Deckenventilator, Klimaanlage, Dusche, WC, Haarfön, Sitzecke, Telefon, TV, Tee-/Kaffeekocher, Minikühlschrank, Balkon oder Terrasse mit Garten- oder Meerblick. Parterre-Zimmer mit Verbindungstüre.
ab CHF 260.– / pro Person
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