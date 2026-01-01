Raffles Seychelles
Praslin
Beschreibung
Einleitung
Rezeption, vier Restaurants, Poolbar, Lounge, Raffles Boutique, zwei Pools, Spa- und Wellnessbereich mit Fitnesscenter.
Angebot
Raffles Spa mit 13 Behandlungsräumen. Sauna, Whirlpool, Erlebnisduschen, Schönheitssalon, Aussenpavillon mit Pool. Fitnesskurse, Yoga, Pilates, Personal Training.
Zimmer
19 Hillside Pool Villen, 31 Oceanview Pool Villen und 24 Panoramic Pool Villen (jeweils mit 125 m2). Die modern eingerichteten Villen haben alle einen privaten Pool, Schlafzimmer mit zusätzlichem Ankleideraum, grosses Badezimmer, mit separater Aussendusche, WC, Haarfön, Klimaanlage, Minibar, Nespresso Maschine, Teemaschine, private Bar, LCD TV, DVD-Player, Telefon, WiFi im Innen- und Aussenbereich kostenfrei, Safe, Terrasse/Aussenpavillon mit Liegestühlen und Blick auf den Garten oder das Meer.
Die 1-Schlafzimmer Grand Hillside, Ocean View und Panoramic Pool Villen (200 m2) sind gleich eingerichtet mit zusätzlichem Wohnraum und liegen an noch privilegierterer Lage mit fantastischer Aussicht auf das Meer. Die 2-Schlafzimmer Oceanview und Beachfront Pool Villen (275 m2) verfügen über 2 separate Schlafzimmer mit eigenem Bad und liegen an allerbester Panoramalage oder nur wenige Schritte zum Strand. Eine 4-Schlafzimmer Residenz (740 m2). 24-Stunden Butlerservice in den Grand Pool Villen, in den anderen Kategorien gegen Gebühr möglich.
Gratis-Sport
Fitnesscenter, Kajaks, Schnorcheln, Stand Up Paddle, Wanderungen, Tischtennis, Pétanque, Strandfussball.
Sport gegen Gebühr
Fahrräder, Tauchen, Angeln, Segeln, Bootsausflüge.
Kinder
Der Sugar Palm Kids Club bietet Unterhaltung und Aktivitäten für Kinder von 4 – 12 Jahren. Für Jugendliche von 13 - 18 Jahren werden unter anderem auch Inselwanderungen, Schnorcheln, Mocktail-Kurse, Xbox und PlayStation angeboten. Für Kleinkinder bis 4 Jahre gibt es ebenfalls einen Raum (Begleitung eines Elternteils oder Babysitter nötig). Babysitting gegen Gebühr.
ab CHF 715.– / pro Person
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