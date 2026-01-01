19 Hillside Pool Villen, 31 Oceanview Pool Villen und 24 Panoramic Pool Villen (jeweils mit 125 m2). Die modern eingerichteten Villen haben alle einen privaten Pool, Schlafzimmer mit zusätzlichem Ankleideraum, grosses Badezimmer, mit separater Aussendusche, WC, Haarfön, Klimaanlage, Minibar, Nespresso Maschine, Teemaschine, private Bar, LCD TV, DVD-Player, Telefon, WiFi im Innen- und Aussenbereich kostenfrei, Safe, Terrasse/Aussenpavillon mit Liegestühlen und Blick auf den Garten oder das Meer.

Die 1-Schlafzimmer Grand Hillside, Ocean View und Panoramic Pool Villen (200 m2) sind gleich eingerichtet mit zusätzlichem Wohnraum und liegen an noch privilegierterer Lage mit fantastischer Aussicht auf das Meer. Die 2-Schlafzimmer Oceanview und Beachfront Pool Villen (275 m2) verfügen über 2 separate Schlafzimmer mit eigenem Bad und liegen an allerbester Panoramalage oder nur wenige Schritte zum Strand. Eine 4-Schlafzimmer Residenz (740 m2). 24-Stunden Butlerservice in den Grand Pool Villen, in den anderen Kategorien gegen Gebühr möglich.