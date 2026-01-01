Hotel L'Archipel
Praslin
Beschreibung
Einleitung
Die Zimmer befinden sich in ein- und zweistöckigen Bungalows. Offenes Restaurant und Bar im Hauptgebäude. Strandrestaurant und Bar, Pool, WiFi kostenfrei.
Zimmer
4 Superiorzimmer (60 m2) im Hauptgebäude (Parterre), 16 Deluxezimmer (60 m2) verteilt im Garten/Hügel alle mit grossem Doppelbett, Telefon, TV, WiFi kostenfrei, Minibar, Tee- und Kaffeekocher, Safe, Bad mit Dusche und separatem WC, Haarfön, Klimaanlage, Terrasse mit Meersicht. 10 Seniorsuiten (65 m2) mit zusätzlicher Wohnecke, Ankleideraum und eine Badewanne. 2 Family Suiten (120 m2) befinden sich im Hauptgebäude im oberen Stock und haben eine separate Lounge, zwei Badezimmer sowie eine Veranda.
Unterhaltung
Regelmässige musikalische Unterhaltung.
Gratis-Sport
Kanus, Schnorchelausrüstung, Stand Up Paddle.
Sport gegen Gebühr
Hochseefischen, Fliegenfischen, Tauchen (Tauchbasis direkt neben dem Hotel), Ausflüge zu benachbarten Inseln.
ab CHF 256.– / pro Person
Loading map...