Die Zimmer befinden sich in ein- und zweistöckigen Bungalows. Offenes Restaurant und Bar im Hauptgebäude. Strandrestaurant und Bar, Pool, WiFi kostenfrei.

4 Superiorzimmer (60 m2) im Hauptgebäude (Parterre), 16 Deluxezimmer (60 m2) verteilt im Garten/Hügel alle mit grossem Doppelbett, Telefon, TV, WiFi kostenfrei, Minibar, Tee- und Kaffeekocher, Safe, Bad mit Dusche und separatem WC, Haarfön, Klimaanlage, Terrasse mit Meersicht. 10 Seniorsuiten (65 m2) mit zusätzlicher Wohnecke, Ankleideraum und eine Badewanne. 2 Family Suiten (120 m2) befinden sich im Hauptgebäude im oberen Stock und haben eine separate Lounge, zwei Badezimmer sowie eine Veranda.