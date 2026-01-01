Beschreibung

Einleitung Das Hauptgebäude liegt auf einem Hügel mit Blick auf die Strände. Durch die Verwendung von viel Holz und Natursteinen fügt sich das Hotel harmonisch in die Natur ein. Der Süsswasserpool erstreckt sich über 3 Ebenen beim Hauptgebäude. 96 Suiten und 9 Villen (siehe separate Beschreibung) sind in verschiedenen, maximal einstöckigen, palmgedeckten Gebäuden entlang der Strände untergebracht. 4 Restaurants, 5 Bars, Coiffeur, Boutique, Businesscenter und ein herrlicher Spa/Wellnessbereich mit Schönheitssalon.

Angebot Wellnesskultur stilvoll geniessen: Das «Constance Spa» mit hochwertigen Produkten der Marke „Sisley Paris", bietet den Gästen die Möglichkeit, sich rundum auf höchstem Niveau zu entspannen und zu erholen. Fitnessraum, Sauna, Tauchbecken, Dampfbad, Jacuzzi. In verschiedenen Behandlungsräumen werden Massagen, Gesichts- und Körperbehandlungen, Maniküre, Pediküre angeboten.

Zimmer 88 Juniorsuiten (52 m2) luxuriös ausgestattet mit Bad, separater Dusche, WC, Klimaanlage, Haarfön, Minibar, Satelliten-TV (LCD-Flachbildschirm), Apple Mac Mini Entertainment System, WiFi kostenfrei, Telefon, Nespresso-Maschine, Kaffee- und Teekocher, Bademantel, Balkon oder Terrasse (die Meersicht ist zum Teil durch die tropische Vegetation eingeschränkt). 8 Seniorsuiten (115 m2) mit zusätzlicher Lounge mit Essbereich, Gäste-WC/Dusche, Whirlpool-Badewanne und doppelt so grosser Terrasse/Balkon.

Unterhaltung Dezente abendliche Unterhaltung.

Gratis-Sport Greenfee auf dem hoteleigenen 18-Loch Golfplatz (Golfcarts gegen Gebühr), Fitnesscenter, Tennis (2 Plätze mit Flutlicht), Windsurfen, Body Boards, Segeln, Schnorcheln, Kajak, Pedalos, Mountainbikes.

Sport gegen Gebühr Hochseefischen, Tauchen (PADI), Unterrichtsstunden im Wassersport, Tennis und Golf, Katamaranausflüge.