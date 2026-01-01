Beschreibung

Einleitung Die Zimmer liegen in verschiedenen ein- und zweistöckigen Bungalows, die hufeisenförmig im grossen, tropischen Garten angelegt sind. Alle Zimmer sind zum Meer hin ausgerichtet und haben teilweise direkten oder seitlichen Meerblick. Hauptgebäude, Rezeption, Boutique. WiFi kostenfrei und Internetstation, Restaurant beim Pool sowie Restaurant "St. Pierre" am Strand, Getränke & Snack Service am Strand, Pool, Leselounge.

Angebot Spa mit drei Anwendungsräumen mit jeweils einer Aussendusche. Es werden verschiedene Gesichts- und Körperbehandlungen angeboten.

Zimmer Renovierte, geschmackvoll eingerichtete Superiorzimmer (32 m2) mit Dusche, WC, Deckenventilator, Klimaanlage, Telefon, Minibar, Haarfön, Safe, TV, Kaffee- und Teekocher, Veranda oder Balkon. Die renovierten Deluxe / Family Zimmer (42 m2) sind grösser, verfügen zusätzlich über eine Wohnecke mit zwei separaten Einzel-Sofabetten, ideal für Familien.

Unterhaltung Live-Musik (lokale Band oder Piano) an mehreren Abenden der Woche, 1x wöchentlich Seychellen-Abend am Strand mit traditionellem Tanz.

Gratis-Sport Kajaks, Schnorcheln, Tischtennis, Beachvolleyball, Stand Up Paddle, Naturwanderungen.