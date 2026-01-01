Die Bungalows (zwei Einheiten pro Bungalow oder freistehend) liegen alle im schönen Garten verteilt. 15 Standard Gardenview Zimmer, 13 Beachfront Zimmer, 6 Junior Suiten sowie 2 Family Zimmer (jeweils auf Anfrage). Alle mit Klimaanlage, Deckenventilator, Badezimmer mit Dusche, WC, Haarfön, Safe, Minibar, Telefon, TV und Veranda. Bar, Lounge. Strandtücher, Kanus, Beach Volleyball, Tischtennis. Tee/Kaffee und Snacks am Nachmittag (kostenfrei). WiFi nur in den öffentlichen Bereichen.