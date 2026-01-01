Die 22 sehr geräumigen Standardzimmer mit 50 m2 verfügen alle über eine separate Sitzecke, Terrasse oder Balkon, Klimaanlage, Ventilator, Kühlschrank, Safe, Telefon, Radio, Flachbildschirm SAT-TV, WiFi kostenfrei, Haarfön, Badezimmer mit separater Dusche und Eckbadewanne, WC. 18 Superiorzimmer mit gleicher Einrichtung wie die Standardzimmer liegen leicht erhöht direkt am Strand. Die Black Parrot-Suiten mit 68 bis 84 m2 verfügen zusätzlich über eine noch luxuriösere Einrichtung sowie über einen nur für die Suitengäste zugänglichen Pool und Terrasse. Sie sind auf einer Anhöhe angeordnet und bieten einen fantastischen Rundblick über die Bucht. Der Strand kann über eine Treppe in 3 Minuten erreicht werden.