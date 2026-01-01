20 Ocean Zimmer (55 m2) in einem separaten Gebäude nähe Strand gelegen. Zu diesem Teil gehört zudem ein Infinity-Pool sowie Fitnessraum und Spa. Die 20 Superiorzimmer (65 m2) liegen verteilt im Garten und befinden sich im Parterre und 1. Stock der zweistöckigen Bungalows und sind sehr geschmackvoll eingerichtet mit Bad, Dusche, WC, Haarfön, Klimaanlage, Deckenventilator, Tee- und Kaffeekocher, Nespresso Maschine, Minibar, Bluetooth Lautsprecher, Safe, Telefon, TV, Sitzecke, Balkon oder Terrasse. WiFi kostenfrei. Vier elegante Honeymoon Suiten (75 m2) verfügen über ein grösseres Bad mit Aussendusche. Vier Family Suiten (100 - 135 m2) bieten viel Platz für Familien.