10 Beachfront Deluxe Zimmer im Parterre oder im oberen Stock (55 m2) mit Bad/Dusche, WC, Haarfön, Klimaanlage, TV, Telefon, Minikühlschrank, Safe, Tee- und Kaffeekocher, WiFi kostenfrei, Balkon oder Terrasse mit Meersicht. Die zwei Beachfront Junior Suiten (75 m2) im ersten Stock und zwei Beachfront Terrace Suiten auf zwei Etagen (Wohnzimmer im Parterre, Schlafzimmer im oberen Stock, 141 m2).