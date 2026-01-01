Village du Pêcheur
Praslin
Beschreibung
Einleitung
Hauptgebäude mit Rezeption, Lounge, zwei Spa-Behandlungsräume, Coco de Mer Bar, Restaurant, Boutique, Bibliothek, WiFi kostenfrei.
Zimmer
10 Beachfront Deluxe Zimmer im Parterre oder im oberen Stock (55 m2) mit Bad/Dusche, WC, Haarfön, Klimaanlage, TV, Telefon, Minikühlschrank, Safe, Tee- und Kaffeekocher, WiFi kostenfrei, Balkon oder Terrasse mit Meersicht. Die zwei Beachfront Junior Suiten (75 m2) im ersten Stock und zwei Beachfront Terrace Suiten auf zwei Etagen (Wohnzimmer im Parterre, Schlafzimmer im oberen Stock, 141 m2).
Sport gegen Gebühr
Tauchen, Fischen, Hochseefischen, Bootsausflüge.
ab CHF 230.– / pro Person
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