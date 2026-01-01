In einem tropischen Garten direkt am langen, flachabfallenden Côte d’Or Strand liegen die 4 Bungalows mit je 2 Studios und 2 Bungalows mit 2 Schlafzimmern, ausgestattet mit Klimaanlage, Deckenventilator, komplett eingerichtete Küche, Dusche, WC, Wohnzimmer, Safe, TV, DVD-Player, WiFi kostenfrei, Essecke, Veranda. Mit Pool. Die Sicht aufs Meer wird einzig durch die tropische Vegetation eingeschränkt. Einkaufs- und Verpflegungsmöglichkeiten sind zu Fuss erreichbar.