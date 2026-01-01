Wonders of New Guinea ab Port Moresby

1 . Tag Port Moresby – Mount Hagen Nach Ihrer Ankunft werden Sie zum Weiterflug nach Mount Hagen, dem Herzen des Hochlandes geführt. Dieses Gebiet ist berühmt für seine fruchtbaren Böden, atemberaubenden Bergketten und kulturellen Traditionen des Melpa-Stammes. Über malerische Strassen, vorbei an Hochlandgärten, fahren Sie zu Ihrer Lodge am Rande des Tals mit einem Panoramablick auf die umliegenden Berge und die darunter liegende Stadt.

2 . Tag Mount Hagen - Karawari Per Charterflug und Boot erreichen Sie die Karawari Lodge tief im Herz des Dschungels. Die Lodge liegt auf einem Bergrücken oberhalb des Karawari-Flusses und bietet einen spektakulären Blick auf den dichten tropischen Dschungel. Nach dem Mittagessen erfahren Sie beim Besuch eines nahegelegenen Dorfes mehr über die traditionelle Ernte und Verarbeitung, des Grundnahrungsmittels, der Sagopalme.

3-4 . Tag Sepik Region An beiden Tagen fahren Sie mit dem Motorboot den Fluss hinunter und besuchen die kleinen Dörfer an seinen Ufern. Eine einzigartige Gelegenheit traditionelle Häuser zu besuchen, kunstvolle Skulpturen und Werke zu bewundern, zeremoniellen Tänzen und Festen beizuwohnen und einen Einblick in das traditionelle Dorfleben zu bekommen.

5 . Tag Sepik Region – Mount Hagen Während des Fluges nach Mount Hagen erheben sich die Berge aus dem flachen Land des Sepik Beckens in erschreckende Höhen. Nach dem Einchecken können Sie den Rest des Nachmittags auf einer geführten Vogel- und Naturwanderung auf den umliegenden Naturpfaden verbringen. Das Gebiet ist ein unberührter Regenwald, in dem zahlreiche Orchideenarten, 180 Vogelarten und davon 12 Arten von Paradiesvögeln zu Hause sind.

6 . Tag Mount Hagen Sie besuchen die Melpa, echte Bauern, welche noch immer traditionelle Anbaumethoden pflegen, die sich 9000 Jahre zurückverfolgen lassen. In lokalen Dörfern erfahren Sie von den Riten verwitweter Frauen, den Zeremonien rund um Heirat und Beerdigung, den Traditionen der Stammeskriege und den täglichen Bräuchen der Melpa. Dieses Gebiet ist auch die Heimat der berühmten Pogla-Schlammmänner, die für ihre einzigartigen Bilas (traditionelle Kleidung) und die uralte Geschichte, die sie umgibt, berühmt sind.

7 . Tag Mount Hagen Geniessen Sie einen Besuch des berühmten Huli-Stammes in seiner lokalen Siedlung in



Mount Hagen. Im Gegensatz zum Sepik-Volk, dessen Kunst sich in zeremoniellen und dekorativen Schnitzereien manifestiert, verwenden diese Hochlandbewohner Körperschmuck, Gesichtsbemalung und mit Federn, Blumen und Moos geschmücktes menschliches Haar als Kunst.

8 . Tag Mount Hagen – Port Moresby Ihre Reise endet mit dem Air Niugini Flug von Mount Hagen zurück nach Port Moresby.