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Expedition Antarktis ab Ushuaia

Eine ganz spezielle Art der Kreuzfahrt erwartet Sie! Denn auf einer Expeditionskreuzfahrt entdecken Sie auf exklusiven Routen die entferntesten und schönsten Regionen dieser Erde, individuell, sicher und unter fachkundiger Führung. Egal für welches der beiden Expeditionsschiffe – MS BREMEN oder MS HANSEATIC – Sie sich entscheiden, eines haben sie gemeinsam: Sie gehören zu den besten ihrer Kategorie. Begeben Sie sich auf die Spuren grosser Entdecker und betreten Sie Land, wo noch nie zuvor ein Mensch war.
Expedition Antarktis ab Ushuaia
Preis auf Anfrage
ab/bis Ushuaia
Highlights:
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Icon calendar 18 Tage / 17 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Sonderflug Buenos Aires - Ushuaia

(im Preis eingeschlossen)
Einsschiffung und Auslaufen aus Ushuaia

2. Tag Erholung auf See

3. Tag Falkland Inseln

4. Tag Falkland Inseln

5. Tag Südgeorgien

6. Tag Südgeorgien

7. Tag Erholung auf See/Drake Passage

8. Tag Erholung auf See/Drake Passage

9. Tag Süd-Shetland-Inseln, Antarktische Halbinsel

10. Tag Süd-Shetland-Inseln, Antarktische Halbinsel

11. Tag Süd-Shetland-Inseln, Antarktische Halbinsel

12. Tag Süd-Shetland-Inseln, Antarktische Halbinsel

13. Tag Süd-Shetland-Inseln, Antarktische Halbinsel

14. Tag Süd-Shetland-Inseln, Antarktische Halbinsel

15. Tag Süd-Shetland-Inseln, Antarktische Halbinsel

16. Tag Fahrt durch Drake Passage

17. Tag Fahrt durch Drake Passage

18. Tag Einlaufen in Ushuaia

Ausschiffung und Sonderflug nach Buenos Aires (im Preis eingeschlossen)

Rundreise ab/bis Ushuaia
Im Preis inbegriffen:
  • - Expeditionskreuzfahrt in der gebuchten Kabinenkategorie
  • - Sonderflüge (gemäss Programm)
  • - Vollpension an Bord
  • - Anlandungen mit bordeigenen Zodiacs
  • - Nutzung der Gummistiefel und Parkas
  • - Vorträge und Veranstaltungen an Bord
  • - Hafengebühren und Trinkgelder
  • - Begrüssungs-Sekt in der Kabine
  • - ausführliche Reiseinformationen
Im Preis nicht inbegriffen:
  • - Getränke an Bord
  • - persönliche Auslagen
Wichtig:
  • - Ausserordentliche Annullationsbedingungen

Preise
18 Tage / 17 Nächte Preis auf Anfrage

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