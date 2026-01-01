Expedition Antarktis ab Ushuaia
Expedition Antarktis ab Ushuaia
Preis auf Anfrage
ab/bis Ushuaia
Highlights:
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18 Tage / 17 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Sonderflug Buenos Aires - Ushuaia
(im Preis eingeschlossen)
(im Preis eingeschlossen)
Einsschiffung und Auslaufen aus Ushuaia
2. Tag Erholung auf See
3. Tag Falkland Inseln
4. Tag Falkland Inseln
5. Tag Südgeorgien
6. Tag Südgeorgien
7. Tag Erholung auf See/Drake Passage
8. Tag Erholung auf See/Drake Passage
9. Tag Süd-Shetland-Inseln, Antarktische Halbinsel
10. Tag Süd-Shetland-Inseln, Antarktische Halbinsel
11. Tag Süd-Shetland-Inseln, Antarktische Halbinsel
12. Tag Süd-Shetland-Inseln, Antarktische Halbinsel
13. Tag Süd-Shetland-Inseln, Antarktische Halbinsel
14. Tag Süd-Shetland-Inseln, Antarktische Halbinsel
15. Tag Süd-Shetland-Inseln, Antarktische Halbinsel
16. Tag Fahrt durch Drake Passage
17. Tag Fahrt durch Drake Passage
18. Tag Einlaufen in Ushuaia
Ausschiffung und Sonderflug nach Buenos Aires (im Preis eingeschlossen)
Rundreise ab/bis Ushuaia
- - Expeditionskreuzfahrt in der gebuchten Kabinenkategorie
- - Sonderflüge (gemäss Programm)
- - Vollpension an Bord
- - Anlandungen mit bordeigenen Zodiacs
- - Nutzung der Gummistiefel und Parkas
- - Vorträge und Veranstaltungen an Bord
- - Hafengebühren und Trinkgelder
- - Begrüssungs-Sekt in der Kabine
- - ausführliche Reiseinformationen
- - Getränke an Bord
- - persönliche Auslagen
- - Ausserordentliche Annullationsbedingungen
Preise
18 Tage / 17 Nächte Preis auf Anfrage