1 . Tag Zürich – Rio de Janeiro, Brasilien Flug mit renommierter Airline von Zürich nach Rio de Janeiro (Nachtflug).

2-3 . Tag Rio de Janeiro, Brasilien Frühmorgens Landung. Transfer zu Ihrem Hotel, wo Sie zwei Nächte verbringen. Entdecken Sie Rio de Janeiro während zwei Tagen.

4 . Tag Rio de Janeiro, Brasilien Transfer vom Hotel zum Hafen. Einschiffung auf der Scenic Eclipse. Winken Sie der Küste zum Abschied und stossen Sie mit einem herzlichen "saúde" an.

5 . Tag Buzios, Brasilien Bis in die frühen 1960er Jahre war Búzios ein einfaches Fischerdorf, heute ist es eine der vornehmsten Gegenden Brasiliens.

6 . Tag Ilha Grande, Brasilien Erkunden Sie die unberührte Natur dieser paradiesischen Insel, perfekt für Abenteuer im tropischen Regenwald.

7 . Tag Paraty, Brasilien Schlendern Sie durch die gepflasterten Strassen der Altstadt und geniessen Sie Brasiliens Lebenslust.

8 . Tag Ilhabela, Brasilien Beobachten Sie heute die Tierwelt in diesem UNESCO-Biosphärenreservat, darunter Kapuzineräffchen.

9 . Tag Pontal do Sul, Brasilien Besuchen Sie das Naturschutzgebiet Ilha do Mel mit seinen ruhigen Stränden.

11-12 . Tag Seetag Erholung auf See.

13 . Tag Punta del Este, Uruguay Playa Brava, einer der Hauptstrände von Punta, beherbergt die berühmte Skulptur der Fingerspitzen, die aus dem weichen, goldenen Sand ragen.

14 . Tag Montevideo, Uruguay Die Plaza de la Independencia ist das Zentrum der Stadt und führt zu prächtigen Art-déco-Bauten und Wahrzeichen wie dem neoklassischen Solís-Theater, das 1856 eröffnet wurde.

15 . Tag Buenos Aires, Argentinien Frühmorgens Ankunft in Buenos Aires. Nach der Ausschiffung Transfer zu Ihrem Hotel, wo Sie zwei Nächte verbringen.

16 . Tag Buenos Aires, Argentinien Lateinamerikanische Leidenschaft und europäische Romantik charakterisieren Buenos Aires. Nehmen Sie sich etwas Zeit, um die großartige argentinische Kultur und Küche zu erkunden.

17 . Tag Buenos Aires, Argentinien - Zürich Den Vormittag geniessen Sie zur freien Verfügung. Am Nachmittag Transfer zum Flughafen Buenos Aires. Anschliessender Rückflug in die Schweiz. Die Ankunft in der Schweiz erfolgt einen Tag später.