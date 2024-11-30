Scenic Eclipse: Rhythmen der brasilianischen Küste ab Zürich
Scenic Eclipse: Rhythmen der brasilianischen Küste ab Zürich
ab CHF 9195.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights:
- Rio de Janeiro
- Buenos Aires
- Montevideo
- Südamerikas Küste
17 Tage / 16 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Zürich – Rio de Janeiro, Brasilien
Flug mit renommierter Airline von Zürich nach Rio de Janeiro (Nachtflug).
2-3. Tag Rio de Janeiro, Brasilien
Frühmorgens Landung. Transfer zu Ihrem Hotel, wo Sie zwei Nächte verbringen. Entdecken Sie Rio de Janeiro während zwei Tagen.
4. Tag Rio de Janeiro, Brasilien
Transfer vom Hotel zum Hafen. Einschiffung auf der Scenic Eclipse. Winken Sie der Küste zum Abschied und stossen Sie mit einem herzlichen "saúde" an.
5. Tag Buzios, Brasilien
Bis in die frühen 1960er Jahre war Búzios ein einfaches Fischerdorf, heute ist es eine der vornehmsten Gegenden Brasiliens.
6. Tag Ilha Grande, Brasilien
Erkunden Sie die unberührte Natur dieser paradiesischen Insel, perfekt für Abenteuer im tropischen Regenwald.
7. Tag Paraty, Brasilien
Schlendern Sie durch die gepflasterten Strassen der Altstadt und geniessen Sie Brasiliens Lebenslust.
8. Tag Ilhabela, Brasilien
Beobachten Sie heute die Tierwelt in diesem UNESCO-Biosphärenreservat, darunter Kapuzineräffchen.
9. Tag Pontal do Sul, Brasilien
Besuchen Sie das Naturschutzgebiet Ilha do Mel mit seinen ruhigen Stränden.
11-12. Tag Seetag
Erholung auf See.
13. Tag Punta del Este, Uruguay
Playa Brava, einer der Hauptstrände von Punta, beherbergt die berühmte Skulptur der Fingerspitzen, die aus dem weichen, goldenen Sand ragen.
14. Tag Montevideo, Uruguay
Die Plaza de la Independencia ist das Zentrum der Stadt und führt zu prächtigen Art-déco-Bauten und Wahrzeichen wie dem neoklassischen Solís-Theater, das 1856 eröffnet wurde.
15. Tag Buenos Aires, Argentinien
Frühmorgens Ankunft in Buenos Aires. Nach der Ausschiffung Transfer zu Ihrem Hotel, wo Sie zwei Nächte verbringen.
16. Tag Buenos Aires, Argentinien
Lateinamerikanische Leidenschaft und europäische Romantik charakterisieren Buenos Aires. Nehmen Sie sich etwas Zeit, um die großartige argentinische Kultur und Küche zu erkunden.
17. Tag Buenos Aires, Argentinien - Zürich
Den Vormittag geniessen Sie zur freien Verfügung. Am Nachmittag Transfer zum Flughafen Buenos Aires. Anschliessender Rückflug in die Schweiz. Die Ankunft in der Schweiz erfolgt einen Tag später.
Kreuzfahrt 17 Tage ab Rio de Janeiro bis Buenos Aires
- Kreuzfahrt in der gebuchten Kategorie
- Vollpension an Bord
- Butler-Service
- Die feinste Auswahl an Premium-Markengetränken
- Spannende Vorträge und Bildungsprogramm mit Experten an Bord
- Bis zu 10 kulinarische Erlebnisse von zwangloser bis feiner Küche
- Unterhaltungsprogramm an Bord
- Gepäckbeförderung bei Ein- und Ausschiffung
- Hafen- und Sicherheitsgebühren
- Landausflüge
- Hin- und Rückflug ab/bis Zürich in Economy Class mit renommierter Airline (Business Class zum Aufpreis von CHF 6200.- pro Person buchbar)
- 2 Vorübernachtung in Rio De Janeiro in einem 5-Sterne-Hotel, mit Frühstück
- 2 Übernachtungen nach der Kreuzfahrt in Buenos Aires in einem 5-Sterne-Hotel, mit Frühstück
- Transfer Flughafen – Hotel – Hafen v.v.
- Persönliche Ausgaben an Bord
- Reiseversicherung
Preise
17 Tage / 16 Nächte ab CHF 9195.– / pro Person