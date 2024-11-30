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Scenic Eclipse: Rhythmen der brasilianischen Küste ab Zürich

Kommen Sie an Bord dieser Expeditions-Reise und kreuzen Sie entlang der Küste Brasiliens und Uruguays. Geniessen Sie dabei die atemberaubende Schönheit der Natur und das tropische Glück der unberührten Strände und Regenwälder. Schliesslich gehen Sie in Buenos Aires vor Anker, dem "Paris Südamerikas" mit seinem reichen kulturellen Erbe, dem pulsierenden Nachtleben und der europäisch inspirierten Architektur.

Reisedaten
13.11 - 30.11.2024
Scenic Eclipse: Rhythmen der brasilianischen Küste ab Zürich
ab CHF 9195.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights:
- Rio de Janeiro
- Buenos Aires
- Montevideo
- Südamerikas Küste
Icon calendar 17 Tage / 16 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Zürich – Rio de Janeiro, Brasilien

Flug mit renommierter Airline von Zürich nach Rio de Janeiro (Nachtflug).

2-3. Tag Rio de Janeiro, Brasilien

Frühmorgens Landung. Transfer zu Ihrem Hotel, wo Sie zwei Nächte verbringen. Entdecken Sie Rio de Janeiro während zwei Tagen.

4. Tag Rio de Janeiro, Brasilien

Transfer vom Hotel zum Hafen. Einschiffung auf der Scenic Eclipse. Winken Sie der Küste zum Abschied und stossen Sie mit einem herzlichen "saúde" an.

5. Tag Buzios, Brasilien

Bis in die frühen 1960er Jahre war Búzios ein einfaches Fischerdorf, heute ist es eine der vornehmsten Gegenden Brasiliens.

6. Tag Ilha Grande, Brasilien

Erkunden Sie die unberührte Natur dieser paradiesischen Insel, perfekt für Abenteuer im tropischen Regenwald.

7. Tag Paraty, Brasilien

Schlendern Sie durch die gepflasterten Strassen der Altstadt und geniessen Sie Brasiliens Lebenslust.

8. Tag Ilhabela, Brasilien

Beobachten Sie heute die Tierwelt in diesem UNESCO-Biosphärenreservat, darunter Kapuzineräffchen.

9. Tag Pontal do Sul, Brasilien

Besuchen Sie das Naturschutzgebiet Ilha do Mel mit seinen ruhigen Stränden.

11-12. Tag Seetag

Erholung auf See.

13. Tag Punta del Este, Uruguay

Playa Brava, einer der Hauptstrände von Punta, beherbergt die berühmte Skulptur der Fingerspitzen, die aus dem weichen, goldenen Sand ragen.

14. Tag Montevideo, Uruguay

Die Plaza de la Independencia ist das Zentrum der Stadt und führt zu prächtigen Art-déco-Bauten und Wahrzeichen wie dem neoklassischen Solís-Theater, das 1856 eröffnet wurde.

15. Tag Buenos Aires, Argentinien

Frühmorgens Ankunft in Buenos Aires. Nach der Ausschiffung Transfer zu Ihrem Hotel, wo Sie zwei Nächte verbringen.

16. Tag Buenos Aires, Argentinien

Lateinamerikanische Leidenschaft und europäische Romantik charakterisieren Buenos Aires. Nehmen Sie sich etwas Zeit, um die großartige argentinische Kultur und Küche zu erkunden.

17. Tag Buenos Aires, Argentinien - Zürich

Den Vormittag geniessen Sie zur freien Verfügung. Am Nachmittag Transfer zum Flughafen Buenos Aires. Anschliessender Rückflug in die Schweiz. Die Ankunft in der Schweiz erfolgt einen Tag später.

Kreuzfahrt 17 Tage ab Rio de Janeiro bis Buenos Aires
Im Preis inbegriffen
  • Kreuzfahrt in der gebuchten Kategorie
  • Vollpension an Bord
  • Butler-Service
  • Die feinste Auswahl an Premium-Markengetränken
  • Spannende Vorträge und Bildungsprogramm mit Experten an Bord
  • Bis zu 10 kulinarische Erlebnisse von zwangloser bis feiner Küche
  • Unterhaltungsprogramm an Bord
  • Gepäckbeförderung bei Ein- und Ausschiffung
  • Hafen- und Sicherheitsgebühren
  • Landausflüge
An- und Abreise (inbegriffen)
  • Hin- und Rückflug ab/bis Zürich in Economy Class mit renommierter Airline (Business Class zum Aufpreis von CHF 6200.- pro Person buchbar)
  • 2 Vorübernachtung in Rio De Janeiro in einem 5-Sterne-Hotel, mit Frühstück
  • 2 Übernachtungen nach der Kreuzfahrt in Buenos Aires in einem 5-Sterne-Hotel, mit Frühstück
  • Transfer Flughafen – Hotel – Hafen v.v.
Nicht im Preis inbegriffen
  • Persönliche Ausgaben an Bord
  • Reiseversicherung

Preise
17 Tage / 16 Nächte ab CHF 9195.– / pro Person

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