Beschreibung

Lage Die Lodge liegt inmitten der Weinberge, rund 10 Fahrminuten ausserhalb von Blenheim und ca. 25 Fahrminuten von Picton entfernt.

Angebot Das The Marlborough gehört zu den besten Adressen in ganz Neuseeland und überzeugt besonders durch die exzellente Küche im hoteleigenen Restaurant. Die Gäste geniessen hier ein köstliches Frühstück und ein hervorragendes Abendessen. Die Lodge verfügt zudem über einen grossen Garten, einen Swimmingpool sowie einen eigenen Rebberg. Direkt neben dem The Marlborough befindet sich der Raupara Tennisclub, der über sechs Felder verfügt, welche die Gäste benützen dürfen. Zudem können von der Unterkunft aus Ausflüge auf nahegelegene Weingüter oder Schiffsausflüge in die Marlborough Sounds organisiert werden.