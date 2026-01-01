The Marlborough Lodge
Blenheim
Beschreibung
Lage
Die Lodge liegt inmitten der Weinberge, rund 10 Fahrminuten ausserhalb von Blenheim und ca. 25 Fahrminuten von Picton entfernt.
Angebot
Das The Marlborough gehört zu den besten Adressen in ganz Neuseeland und überzeugt besonders durch die exzellente Küche im hoteleigenen Restaurant. Die Gäste geniessen hier ein köstliches Frühstück und ein hervorragendes Abendessen. Die Lodge verfügt zudem über einen grossen Garten, einen Swimmingpool sowie einen eigenen Rebberg. Direkt neben dem The Marlborough befindet sich der Raupara Tennisclub, der über sechs Felder verfügt, welche die Gäste benützen dürfen. Zudem können von der Unterkunft aus Ausflüge auf nahegelegene Weingüter oder Schiffsausflüge in die Marlborough Sounds organisiert werden.
Zimmer
Die zehn geräumigen Suiten sind alle sehr modern eingerichtet und verfügen über die üblichen Annehmlichkeiten wie eine Klimaanlage/Heizung, ein Fernseher, eine kostenlose Minibar mit Wein und Bier und ein Telefon. Die Premium Zimmer befinden sich im Erdgeschoss und im ersten Stock und sind einzigartig in ihrer Aufteilung, Aussicht und Ausstattung. Das Deluxe Zimmer befindet sich im ersten Stock mit Blick auf die Gärten und den Aussenkamin und ist ein eleganter Ort zum Entspannen und Erholen. Die Premium Zimmer lassen sich durch das Badezimmer mit einem kleinen Zimmer für max. 2 Kinder zu einem Familienzimmer kombinieren.
Preis auf Anfrage
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